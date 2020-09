Slash Quest! : le jeu de Noodlecake sortira le 2 octobre sur Apple Arcade

La sortie d'iOS 14, s'accompagnant de belles nouveautés, a également joué un rôle dans les titres à venir sur Apple Arcade : jusqu'à présent, les nouveaux jeux du vendredi se dévoilaient le jour même. Avec la mise à jour, la page dédiée au service dans l'App Store permet désormais de savoir quels sont les titres à venir, le concept et leur synopsis.



Ainsi, le mois dernier, nous avons appris qu'un certain Slash Quest! (v1.0, 0 Mo, iOS 13.0) allait voir le jour dans le catalogue. Nouveau-né du célèbre studio Noodlecake, on parle d'un jeu d'aventure mettant en scène une épée parlante...



L’épée parlante grandissante de la reine est perdue dans un pays lointain. Heureusement, vous vous êtes présenté pour la ramener au château. Vous savez comment manier une épée, non?

Ainsi, le personnage principal est une épée parlante nommée Swordie, perdue au fin fond d'un pays lointain. Mais, finalement, un berger local nommé Shep va l'aider à retrouver sa propriétaire, la Reine.



Seulement, tout ne se passe pas comme prévu : l'épée n'en fait qu'à sa tête, elle continue de grandir pour prendre une taille disproportionnée.



À vous de tenter votre chance le 2 octobre prochain !

