Tim Cook : les grandes compagnies méritent "un examen minutieux"

Durant la nuit, le célèbre PDG d'Apple a participé à une interview dans le cadre du Festival de l'Atlantique, répondant notamment aux questions autour du climat, mais également des problèmes antitrust dont la firme fait l'objet.



Un échange ayant eu lieu à distance avec le rédacteur en chef de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, nous apprenant plus sur l'état d'esprit de la figure de la Pomme.

Nous avons donc eu droit à un échange cette nuit entre Tim Cook, PDG d'Apple, et Jeffrey Goldberg, rédacteur en chef de The Atlantic.



À distance, les deux hommes ont échangé dans le cadre du Festival de l'Atlantique où le sujet du réchauffement climatique a été évoqué. À la question "est-ce que les événements catastrophiques récents peuvent changer les opinions", Tim affirme qu'entre les incendies et les ouragans, les mentalités changeront.

Il a également évoqué les actions de l'entreprise pendant le confinement, parlant du télétravail mis en place qui est une bonne chose pour lui, mais qui ne remplacera pas une présence physique :

Le passage le plus important de l'interview concerne, bien sûr, les enquêtes antitrust autour d'Apple ces dernières semaines. Cette situation ne l'alarme pas, au contraire, et il réitère sa volonté de montrer patte blanche :

Je pense que les grandes entreprises méritent un examen minutieux. Et je pense que c'est non seulement juste mais important pour le système que nous avons en Amérique. Et donc je n'ai aucun problème à ce qu'Apple soit placé sous le microscope, et que les gens regardent et sondent. Et mon espoir est, Jeffrey, que lorsque les gens ont entendu notre histoire, et comme ils continuent d'entendre notre histoire, cela va devenez aussi évident pour eux que pour nous que nous n'avons pas de monopole.