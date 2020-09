Mettre à jour son iPhone et/ou iPad vers iOS 14 peut supprimer Fortnite

Vous vous êtes vanté pendant plusieurs semaines d'avoir téléchargé Fortnite avant la suppression dans l'App Store et pourtant... Depuis la mise à jour iOS 14, Fortnite a complètement disparu de vos applications. C'est normal, puisque sans faire vraiment attention vous avez accepté une option que vous proposait Apple avant l'installation d'iOS 14. Sur son site officiel, Epic Games donne l'astuce pour éviter que cela se produise !

La mise à jour d'iOS 14 est disponible depuis la semaine dernière et vous êtes encore loin à avoir sauté le pas pour télécharger la dernière version d'iOS et d'iPadOS. Après avoir reçu plusieurs signalements, Epic Games lance un message d'alerte à tous ceux qui n'ont pas encore installé iOS 14. En effet, de nombreux utilisateurs ont eu la déception de perdre définitivement Fortnite après avoir mis à jour leur iPhone et iPad. La raison ? Pour installer la nouvelle mise à jour, votre appareil vous demande s'il peut supprimer de grosses applications pour libérer de la place, installer le nouvel OS et réinstaller les applications.

Mais problème... Comment réinstaller une application qui n'est officiellement plus disponible ?

Dans une série de tweets, Epic Games alerte les joueurs qui ont conservé l'application iOS et iPadOS de Fortnite :

Cette situation concerne essentiellement les utilisateurs Fortnite qui ont un iPhone avec un stockage assez limité et qui sont bientôt arrivés à saturation. Sachez que si Fortnite est supprimé, vous ne pourrez plus réinstaller l'application puisque Apple bloque volontairement cette possibilité, il est donc important de suivre à la lettre les indications d'Epic Games !

