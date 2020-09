TikTok : La Chine a pris sa décision, elle n'acceptera aucun rachat

Bonne nouvelle pour TikTok, le cauchemar est bientôt terminé pour ses activités américaines. L'application de divertissement est sur le point de trouver un accord avec l'entreprise américaine Oracle pour reprendre la main sur TikTok US. Malheureusement, un nouvel épisode à cette longue série pourrait provoquer un échec sur cette acquisition à plusieurs milliards de dollars.

La Chine est déterminée à bloquer le rachat de TikTok

Le Parti communiste chinois n'en peut plus des États-Unis et de leurs décisions contre les entreprises chinoises. Alors que TikTok est proche d'avoir trouvé la solution pour continuer à exister auprès des Américains, la Chine pourrait venir interrompre le processus de rachat par Oracle. Un article publié dans le China Daily relaie l'information que Xi Jinping et le reste du gouvernement trouvent cette vente comme une tentative d'intimidation et d'extorsion, TikTok serait pour eux dans le cadre d'une vente forcée avec une pression constante d'une interdiction imminente.

Le gouvernement chinois on est catégorique sur ce dossier, que la vente soit partielle ou complète, jamais la Chine n'acceptera qu'une entreprise américaine procède à l'acquisition de TikTok US.

Donner son approbation sur une telle vente serait pour le Parti communiste chinois approuver une extorsion des États-Unis.

Finalement, la situation se complique une fois de plus dans le bras de fer qui oppose la Maison-Blanche et ByteDance la société éditrice de TikTok.

