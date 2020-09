Facer Watch Faces : l'application parfaite pour customiser votre Apple Watch

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

4

Bien qu'elle ne soit pas nouvelle, loin de là même, l'application Facer Watch Faces (v5.0.4, 96 Mo, iOS 11.2) a retenu toute notre attention...



En effet, celle-ci propose tout simplement de personnaliser notre Apple Watch en proposant des thèmes à télécharger, surfant notamment sur l'une des nouveautés de watchOS 7.



Car oui, avec la nouvelle mise à jour majeure du système d'exploitation, il est devenu très simple de partager ses cadrans à d'autres personnes.

Facer Watch Faces : la personnalisation, tout simplement

Boostez votre smartwatch et libérez son plein potentiel avec Facer, la principale plateforme de personnalisation de smartwatch.



Trouvez une tonne de belles photos d'arrière-plan pour le cadran Photos de votre Apple Watch! Ne vous contentez pas des cadrans et des arrière-plans par défaut ... Ne soyez pas par défaut.

Il est devenu facile de partager son thème avec un ami grâce à watchOS 7, et ça, Facer Watch Faces l'a très bien compris. L'application se sert désormais de la fonctionnalité pour donner un effet communautaire et offre la possibilité à tous les utilisateurs de partager leurs créations.



On parle d'une sorte d'App Store pour le cadran de votre montre, avec une quantité incroyable de thèmes ! L'application est gratuite, mais contient des achats intégrés pour du contenu premium.

Télécharger l'app gratuite Facer Watch Faces