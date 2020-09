De nouvelles photos du câble tressé de l'iPhone 12 ?

Il y a 1 heure (Màj il y a 18 min)

Corentin Ruffin

5

Comme vous le savez probablement si vous suivez notre blog, le câble de charge de l'iPhone 12 pourrait être tressé si l'on en croit les rumeurs.



Et pour appuyer ces dires, de nouvelles photos ont fuité sur Internet, montrant ce que pourrait être ce fameux câble tressé.

iPhone 12 : un câble de charge tressé ?

Ces informations proviennent de @L0vetodream, un leaker fiable, qui a indiqué pour la première fois en juillet que l'iPhone 12 serait fourni avec un câble tressé plus sophistiqué et plus robuste. Il a d'ailleurs récemment repris notre information sur l'iPhone 12 Mini.



Par la suite, il a publié plusieurs photos montrant ce que serait le prétendu câble... Mais, aujourd'hui, c'est un certain Mr-white qui confirme cette version en partageant lui aussi des photos de l'accessoire.



Ainsi, les câbles tressés en nylon sont plus solides, car ils résistent mieux aux mouvements de traction, de flexion et de torsion. Les photos ci-dessous :