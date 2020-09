Apple cherche à améliorer la qualité des photos prises sous l'eau

Depuis que l'iPhone propose l'étanchéité, Apple a beaucoup travaillé sur la profondeur jusqu'où est capable d'aller son smartphone, mais moins sur l'aspect de l'utilisation sous l'eau. Si vous ne le savez pas encore, il est possible de réaliser des photos pendant que vous êtes sous l'eau. Cependant, si vous avez déjà essayé vous vous êtes probablement rendu compte que les photos n'étaient pas d'une qualité exceptionnelle... Apple veut justement travailler sur ce point.

Un brevet a été déposé pour l'iPhone

Quand Apple travaille sur un nouveau projet, la firme de Cupertino protège toujours ses avancées grâce à des dépôts de brevet pour éviter que la concurrence lui vole ses innovations (on sait que les candidats sont nombreux...). Dans un nouveau brevet, Apple explique comment elle prévoit de proposer de meilleures photos sous l'eau !

Apple explique qu'une photographie prise sous l'eau possède toujours une luminosité plus faible à cause de la présence de l'eau qui réduit considérablement la pénétration de la lumière. Oui, quand on se baigne, l'eau n'est pas toujours aussi claire qu'aux Bahamas...

La stratégie d'Apple ne serait pas d'améliorer la qualité des photos grâce à des fonctionnalités logicielles, mais plutôt grâce à l'intégration de nouveaux capteurs qui seraient capables de détecter que le smartphone est sous l'eau et donc d'ajuster la luminosité de l'image quand cela est nécessaire.

Ce qu'on peut aussi remarquer c'est qu'il peut y avoir des couleurs différentes (plus verdâtres), là aussi le réajustement serait automatique !

Le brevet a initialement été déposé le 28 mars 2019, il a été publié en ligne le 22 septembre dernier. Apple travaille donc sur ce projet depuis plus d'un an et cela pourrait probablement débarquer dans les prochaines générations d'iPhone si les expérimentations et les avancées des ingénieurs d'Apple ont été concluantes.

Quoi qu'il en soit, cette nouveauté serait la bienvenue, même si nous prenons à 99,9% du temps des photos en dehors de l'eau, il est toujours possible d'en prendre sous l'eau pendant les vacances ou si on a une piscine chez soi !



