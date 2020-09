Apple vient de racheter "Scout FM" une startup spécialisée dans les podcasts

Aujourd'hui, la majorité des plateformes de streaming ne se contente plus que de la musique pour attirer de nouveaux abonnés. La nouvelle tendance est les podcasts, il n'y a rien de mieux pour fidéliser une personne qui s'habitue à un podcast qui est exclusivement disponible sur un seul service. Depuis plusieurs années, Spotify a été celui qui a investi le plus dans les podcasts, cependant Apple pourrait bientôt venir concurrencer le géant suédois.

Une nouvelle expérience des podcasts

C'est officiel, Apple vient de racheter une nouvelle entreprise. La firme de Cupertino n'hésite pas à dépenser régulièrement pour acquérir des entreprises qui apporteront quelque chose à ses produits et services.

À travers l'acquisition de Scout FM, Apple montre une fois de plus sa volonté de renforcer sa position sur le marché des podcasts. Maintenant la question qu'il faut se poser, c'est "qu'est-ce que Scout FM avait en plus par rapport aux autres au point d'attirer Apple ?".

Scout FM avait imaginé une toute nouvelle expérience d'écoute pour les podcasts. En effet, à l'heure actuelle, n'importe quelle application va vous proposer des podcasts individuels et vous dire (grâce à des algorithmes) que celui-ci va peut-être vous plaire.

La technique de la startup rachetée par Apple est complètement différente, en effet Scout FM a créé des stations de podcasts (qui pourrait faire penser à des stations de radio). Le concept est simple, quand vous lancez une station, vous allez avoir plusieurs podcasts à la chaine sur la même thématique.

Par exemple, si vous lancez la station "Sport", vous allez entendre plusieurs podcasts avec la thématique sportive à la suite ! Ces podcasts sont bien évidemment sélectionnés suivant vos préférences, par exemple vous n'aurez que des podcasts sur le foot si vous n'aimez que le foot.



Il faut dire que Scout FM a su attirer l'attention d'Apple aussi grâce à une magnifique intégration sur les produits de l'entreprise. L'application était disponible sur les produits Apple, mais était également intégrée à CarPlay. Il existe aussi une optimisation de Scout FM sur les appareils qui ont Amazon Alexa !

Un porte-parole d'Apple a officiellement confirmé le rachat de ce spécialiste des podcasts, voici la déclaration faite à Bloomberg :

L'accord pour Scout FM est l'un des nombreux accords conclus par Apple jusqu'à présent en 2020. Il a récemment acquis la société de paiement Mobeewave, l'application météo Dark Sky et la société de diffusion de contenu en réalité virtuelle NextVR. Parmi les autres achats, citons Voysis, Xnor.ai et Inductiv pour améliorer Siri et l'intelligence artificielle, Fleetsmith pour la gestion des appareils d'entreprise et les espaces de démarrage de logiciels VR.

Il se pourrait donc que dans un avenir proche, Apple apporte une toute nouvelle expérience de podcasts sur Apple Music et dans son application dédiée aux podcasts.



