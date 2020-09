Big Brother: The Game se lancera le 15 octobre sur iOS

Il y a 44 min (Màj il y a 44 min)

Corentin Ruffin

Big Brother vous observe, et il continuera à le faire sur votre mobile dès le 15 octobre prochain puisque les studios Endemol et 9th Impact vont lancer le jeu Big Brother: The Game.



Annoncé en mai dernier, le partirait entre les deux entités va nous permettre de plonger dans la première émission de télé-réalité en ligne multijoueur au monde.



Car oui, bien que peu connu en France, Big Brother est une sortie de Loft Story très connu aux États-Unis.

Big Brother: The Game, première émission de télé-réalité en ligne

Big Brother: The Game proposera deux modes de jeu différents : un pour les spectateurs et un autre pour les concurrents. Pour le moment, que très peu d'informations autour du jeu si ce n'est que les studios ont l'ambition de proposer une véritable émission de télé-réalité multijoueur.

Les candidats devront utiliser leurs compétences sociales, psychologiques et interpersonnelles pour rester à la maison et finalement en sortir victorieux.

On imagine donc que les joueurs auront le devoir d'accomplir des tâches, participer à des compétitions et faire face à des exclusions.



Reste désormais à savoir comment le jeu fonctionnera réellement et combien de temps durera une saison. Réponses le 15 octobre prochain, sur iOS et Android !