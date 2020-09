Facebook rêve de voir Messenger comme une app par défaut sur iOS

Hier à 20:19

Julien Russo

Jamais dans l'histoire d'Apple on n’aurait pu penser changer une application par défaut par une application tierce. Et pourtant... Apple l'a fait avec iOS 14 ! Vous pouvez désormais changer Safari par Chrome et Mail par Outlook. Cette nouveauté a créé une interrogation chez Facebook... Pourquoi ne pas faire pareil avec Messenger qui serait la messagerie par défaut de l'iPhone ?

Messenger veut être votre application par défaut

Dans un entretien accordé à The Information, Stan Chudnovsky le vice-président de Facebook a expliqué qu'il ne comprenait pas pourquoi Apple permettait de modifier le navigateur internet et l'application mail par défaut sur iOS 14 et pas l'application de messagerie.

Il a déclaré :

Nous pensons que les gens devraient pouvoir choisir différentes applications de messagerie et celle par défaut de leur téléphone

Selon lui, c'est une étape qui viendra tôt ou tard puisque tout va dans cette direction. Chudnovsky révèle qu'avant la sortie d'iOS 14, Facebook a pris contact avec Apple pour demander s'il était possible de faire pareil pour l'application de messagerie. La réponse du géant californien a été négative.

Le vice-président de Facebook affirme aussi que si Apple se rapprochait encore un peu plus de l'expérience Android, cela permettrait à Facebook de "rivaliser plus équitablement là où iOS est dominant".

D'après le vice-président de Facebook, si Apple a fait le choix de ne pas proposer une autre application par défaut pour son application de messagerie, c'est simplement parce que la firme de Cupertino voit les iMessage comme un atout que ne possède pas Android.

Cependant, avec les nombreuses applications de messagerie instantanée qui sont disponibles sur l'App Store, il est fort probable que beaucoup d'utilisateurs aimeraient remplacer l'application Messages d'Apple par WhatsApp, Telegram, Messenger, Viber...

Mais bon, avec Apple on connait la chanson, il ne faut jamais perdre espoir, tôt ou tard la nouveauté arrive !

