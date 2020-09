iPhone 12 Mini : encore une preuve !

Alban Martin

Nous étions les premiers à parler d'un iPhone 12 Mini il y a quelques semaines. L'information que l'on avait glané auprès d'un accessoiriste a été depuis confirmée par le leaker l0vetodream. Mais si vous n'êtes toujours pas convaincu, voilà qu'un autre twittos bien renseigné apporte une "preuve" supplémentaire d'un futur iPhone 12 Mini.

L'iPhone 12 Mini se montre encore

L'image des trois étiquettes nous montre une série de coques en silicone pour différents modèles d'iPhone 12, y compris le récent «iPhone 12 mini». La photo, publiée par le leaker DuanRui, semble être une capture d'une vidéo.



On y aperçoit plusieurs annotations qui font référence à la taille des iPhone. Celle à côté de l'autocollant "iPhone 12 mini" affiche logiquement "5.4". De même, il existe un autocollant «iPhone 12 Pro Max» qui a été étiqueté «6.7», et une autre pour les iPhone 12 et iPhone 12 Pro qui feront tous les deux 6,1 pouces de diagonale.

iPhone 12 mini

iPhone 12 / 12 Pro

iPhone 12 Pro Max



Silicone Case Stickers pic.twitter.com/bWaFiWG9Ht — DuanRui (@duanrui1205) September 25, 2020



Si les quatre iPhone 12 seront dotés du même design plat et carré, d'un écran OLED et d'un modem 5G, les deux gammes seront différenciées par le nombre d'appareils photo, le LiDAR, la nouvelle génération d'écran ou encore la rapidité de la 5G.



Pour mémoire, DuanRui était celui qui avait divulgué le manuel de l'iPad Air 4 avec Touch ID sur la tranche il y a un mois. Il faut désormais patienter pour valider tout cela, puisqu'Apple devrait annoncer les détails de sa nouvelle gamme «iPhone 12» lors d'un événement le 13 octobre, si les rumeurs sont exactes. Tim Cook n'a plus de surprise pour nous depuis des années...