iSoft 7.7.3 corrige l'affreux bug de l'iPad Pro

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

iSoft passe en version 7.7.3 après trois mise à jour successives qui ont apporté des nouveautés liées à iOS 14 comme les widgets personnalisés. Mais avec la nouvelle mouture du système d'exploitation, un affreux bug s'était glissé dans iPadOS 14, empêchant nos chers lecteurs de pouvoir lire les articles. En fait, seul le premier était accessible, sauf à passer d'article en article par un geste latéral.



iSoft : l'app du blog corrige un vilain problème sur iPad Pro

Pour profiter au mieux d'iOS 14 et d'iPadOS 14, nous avons (enfin) corrigé un bug embêtant sur iPad Pro. Vous pouvez désormais consulter l'article que vous désirez sur les tablettes haut de gamme d'Apple, ainsi que sur le futur iPad Air 4 que nous avons pu tester. De plus, la gestion des articles lus a été rectifié sur tous les iPad. Idem pour la petite barre blanche en bas de la liste d'articles.



Enfin, côté iPhone, nous avons optimisé l'app pour les malvoyants qui n'utilisent pas Voice Over mais la fonction "contenu énoncé".



Merci à toutes et à tous pour vos messages quotidiens, vous étiez nombreux à nous signaler le souci et à nous aider à le corriger. N'hésitez pas à partager iSoft à vos proches, ainsi qu'à nous donner une bonne note sur l'App Store.



Pour rappel, voici LA nouveauté d'iSoft 7.7 (les widgets) :

