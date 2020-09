Apple avait prévu des bracelets d’Apple Watch pour les JO 2020 de Tokyo

Julien Russo

Apple avait tout prévu, mais malheureusement la pandémie Covid-19 a tout chamboulé, une fois de plus ! Cet été devaient avoir lieu les Jeux olympiques de Tokyo, le grand rendez-vous des sportifs du monde entier. Celui-ci a été annulé suite à la rapide propagation du virus au Japon et aux déplacements limités. À cette occasion, Apple voulait lancer de nouveaux bracelets inédits pour l'Apple Watch !

Les bracelets qui auraient dû sortir cet été

Comment proposer un événement comme les Jeux olympiques quand un virus se propage partout dans le monde ? Le Japon a préféré être raisonnable et décaler l'événement à l'année prochaine.

Dans un message vidéo Yoshihide Suga, membre du Parti libéral-démocrate a déclaré :

L'été de l'année prochaine, le Japon est déterminé à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, comme preuve de la victoire de l'humanité sur la pandémie

Beaucoup de sponsors et d'entreprises comme Apple comptaient se servir de cet événement pour mettre en avant de nouveaux produits ou faire une promotion autour de certaines épreuves sportives.

Pour la firme de Cupertino, on comptait exploiter un nouveau business en sortant un bracelet collector pour Apple Watch avec le nom de chaque pays participant !

Il y avait le bracelet allemand, japonais, français...

Comme vous pouvez le voir dans les photos ci-dessus, il s'agissait de bracelets boucle sport affichant une couleur particulière et le nom abrégé du pays. Le leakers à l'origine de cette fuite est L0vetodream, Apple avait prévu de les mettre sur son Apple Store en ligne dès que l'événement commencerait.

Apple avait certainement produit en masse ces bracelets, on imagine que la firme de Cupertino les proposera l'année prochaine pour l'édition 2021, si un vaccin contre le Covid-19 a été trouvé...

À noter que le fait de repousser les Jeux olympiques a été à la fois un casse-tête logistique pour les organisateurs, mais aussi une perte financière et des dépenses supplémentaires.