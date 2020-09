Apple TV+ : Le documentaire sur Billie Eilish disponible dès février 2021

Il y a 3 heures

Julien Russo

1

En très peu de temps, Billie Eilish est devenu un phénomène dans le monde entier. L'artiste a seulement 18 ans et a déjà été nominé à de prestigieuses cérémonies comme les Apple Music Awards, American Music Awards, Kid's Choice Awards, MTV Video Music, Brit Awards... Apple a décidé de faire découvrir son histoire à travers un documentaire exclusif qui ne sera disponible que sur Apple TV+.

I'm the bad guy

Vous êtes fan de Billie Eilish ? Nous avons une bonne nouvelle. Apple vient d'annoncer à travers sa chaine YouTube, la disponibilité du documentaire sur l'artiste dès février 2021. Nommé "Billie Eilish : The World's A Little Blurry", le documentaire est réalisé par R.J. Cutler à qui l'on doit la série Nashville.

Ce réalisateur n'est pas inconnu d'Apple TV+, puisqu'il a participé récemment à un autre documentaire disponible sur la plateforme de streaming, il s'agit de "Lettre à..." qui met en scène plusieurs célébrités qui lisent des lettres de leurs fans.

Pour le documentaire sur Billie Eilish, Apple aurait mis les moyens puisque certaines indiscrétions parlent d'une transaction à 25 millions de dollars pour obtenir les droits exclusifs de diffusion sur Apple TV+.

Le documentaire est réalisé par Apple Original Films et sera en association avec Interscope Films, Darkroom, This Machine et Lighthouse Management & Media. Autant dire qu'il y a du monde sur ce programme !



Source