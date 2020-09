Apple veut que sa voiture électrique ait conscience de son environnement

Julien Russo

Si Apple joue la carte du silence concernant le plus gros projet de son histoire, les brevets eux s'accumulent et dévoilent beaucoup d'informations intéressantes. Le dernier en date s'intéresse aux capteurs qui apporteront des informations à la partie logicielle sur l'environnement de la voiture. Apple aurait finement étudié la question pour certainement rendre son véhicule autonome comme le font les Tesla.

Un projet qui avance

L'Apple Car va être un véhicule qui n'aura qu'un seul but, révolutionner le secteur de l'automobile. Si nous avons vu dans le passé plusieurs brevets autour de la sécurité, des fonctionnalités de la voiture ou encore du confort à bord, aujourd'hui Apple s'intéresse à l'environnement de l'Apple Car.

Tout comme la Tesla, la firme de Cupertino veut que son véhicule prenne connaissance de ce qui se passe devant, derrière, à droite et à gauche. Un nouveau brevet explique comment Apple va se servir de différents capteurs pour apporter au logiciel une vision permanente de ce qu'il y a autour de l'Apple Car.

Ces capteurs sont essentiels pour activer un mode de conduite autonome, ce seront les yeux de la voiture et c'est ce qui lui permettra de s'engager sur la bonne voie, de doubler une voiture ou même d'éviter un accident !



Apple a choisi des capteurs optiques, selon les informations communiquées dans le brevet, cela permet de détecter efficacement l'environnement en temps réel de la voiture. L'objectif ici est que l'Apple Car soit spatialement consciente de ce qu'il y a autour pour prendre des décisions sans avoir besoin que le conducteur les communique.

Comme vous pouvez le voir dans le schéma dessiné par les ingénieurs d'Apple, l'emplacement de ces capteurs pourrait être à différents endroits comme le haut du pare-brise, entre les deux phares ou dans les phares.

La firme de Cupertino se dit préoccupée sur les performances des capteurs sur le long terme, puisque bien évidemment les propriétaires d'Apple Car ne vont pas renouveler leur véhicule comme ils renouvellent leur iPhone.

Apple explique dans le brevet :

Au fil du temps, le véhicule peut rencontrer divers impacts susceptibles de perturber le positionnement des capteurs, tels que des bosses sur une route, des vibrations de conduite ou des arrêts brusques pendant la conduite. Ces impacts peuvent potentiellement entraîner un désalignement des capteurs par rapport aux spécifications d'usine d'origine. Des capteurs non alignés ou mal alignés peuvent perturber les fonctions d'autonomie du véhicule en raison de données incorrectes ou mal interprétées des capteurs.

Dans ce brevet, Apple semble plus se soucier de l'emplacement à long terme des capteurs plutôt que de la capacité des capteurs à transmettre les informations recueillies au logiciel de conduite autonome. Peut-être que finalement la firme de Cupertino est déjà bien en avance sur ce point !

Quoi qu'il en soit, ce nouveau brevet montre une fois de plus que le projet Apple Car est toujours en cours et devrait bien voir le jour prochainement.



