Creatures of Aether : un jeu de cartes autour de l'univers de Rivals of Aether

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Belle nouvelle pour les amateurs de jeux de cartes et de PvP puisque le studio Tako Boy Studios vient de lancer officiellement sa nouvelle création : Creatures of Aether (v1.0.1, 137 Mo, iOS 10.0).



Se basant sur l'univers de Rivals of Aether, jeu ayant réussi à faire décoller les développeurs, celui-ci est désormais disponible dans le monde entier sur iOS, Android et Nintendo Switch.



Si vous souhaitez voir à quoi ressemble celui-ci, voici le trailer de lancement :

Collectionnez des créatures élémentaires du monde d'Ether en construisant le deck parfait pour affronter vos adversaires. Utilisez les cartes légendaires Rival qui présentent des personnages du jeu de combat populaire, Rivals of Aether. Ces cartes ont de puissantes capacités qui peuvent inverser le cours d'un match.

Vous l'aurez compris, comme pour la plupart de ses concurrents, votre objectif dans Creatures of Aether est de collecter des créatures élémentaires, des rivaux légendaires, d'explorer des donjons et d'éliminer d'autres joueurs.



Il sera possible d'affronter d'autres joueurs, mais également de faire face à l'IA pour acquérir de nouvelles cartes. Creatures of Aether est disponible gratuitement sur l'App Store et contient des achats intégrés.

Télécharger le jeu gratuit Creatures of Aether