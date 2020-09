iHeartRadio : une nouvelle application Apple Watch autonome

Voilà que l'App Store dédié à l'Apple Watch se voit accueillir un petit nouveau, et pas des moindres, puisqu'on parle d'une nouvelle app iHeartRadio (v9.23.2, 149 Mo, iOS 12.0) totalement autonome.



Il faut dire que ces derniers temps, les développeurs n'hésitent plus à lancer des versions dédiées à la montre connectée de la Pomme, tant cette dernière s'utilise de mieux en mieux, sans réel besoin d'utiliser l'iPhone.

Si vous ne connaissez pas iHeartRadio, il faut savoir que l'on parle d'un service permettant d'écouter n'importe quelle station autour de nous ou dans le monde entier.



Très populaire aux États-Unis, cette dernière a désormais le droit à sa propre application autonome sur Apple Watch, quelques mois après Pandora.

L'application Apple Watch iHeartRadio offre un moyen simple d'accéder à tous les contenus préférés des auditeurs à tout moment et en tout lieu. Les fonctionnalités auxquelles les utilisateurs peuvent accéder via l'application incluent la recherche, la lecture récente, votre bibliothèque (qui comprend vos stations, vos podcasts et vos listes de lecture), l'ajout à la liste de lecture, etc.