Widgetsmith : non l'app de widgets ne vole pas de données

Il y a 3 heures

Corentin Ruffin

Avec la sortie récente d'iOS 14 et l'arrivée des widgets sur les écrans d'accueil, une nouvelle catégorie d'applications explose : celle de la customisation.



Parmi elles, une certaine Widgetsmith qui se place en tête d'affiche, raflant la première place de l'App Store dans plusieurs pays. Nous vous l'avions d'ailleurs présentée lors de notre tutoriel pour créer un thème iPhone sans jailbreak.



Seulement, depuis quelques jours, elle est pointée du doigt par des utilisateurs l'accusant de faire du vol de données.

Polémique autour de l'application Widgetsmith

L'application Widgetsmith a conquis le coeur de centaines de milliers d'utilisateurs grâce à la possibilité qu'elle offre de pouvoir créer ses propres widgets.



Hélas, un mouvement a été lancé sur les réseaux sociaux, l'accusant elle et d'autres apps du même genre de faire du vol de données.



Que ce soit sur Facebook, avec un post d'une utilisatrice affirmant que son téléphone ralentit et que des apps crashent depuis l'installation, tout en révélant que ce qu'elle écrit et reçoit par messages est collecté par l'application, ou bien sur Twitter où un autre utilisateur publie que ses 80 mots de passe enregistrés sont désormais vulnérables, le développeur de Widgetsmith semble être un véritable magicien.



Mais, ces accusations diffamatoires n'ont pas été vérifiées et prennent pourtant une ampleur importante avec plus de 14 000 likes.

I do believe this is related to the widgetsmith app OR iOS 14... be safe, apparently about 80+ of my passwords were seen in a data breach after both the update & use of widgetsmith pic.twitter.com/L8276wym6R — Mochahontas ♛ (@Shaabooyah) September 27, 2020

Par exemple, l'histoire des 80 mots de passe n'ont absolument rien à voir avec Widgetsmith, mais concerne bel et bien une nouvelle sécurité d'iOS 14 permettant d'être alerté en cas de présence dans une base de données affectée par un piratage.



Le développeur de l'application, lui, confirme ne pas collecter de données, ni espionner le clavier des utilisateurs (ce qui est impossible avec iOS). Par contre, widgetsmith a bien accès à de nombreuses données puisque ses widgets récupèrent des données au sein du système.