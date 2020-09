iOS 14.2 confirme que l'iPhone 12 sera livré sans écouteurs

Il y a 4 heures

Julien Russo

Les rumeurs le disent depuis plusieurs mois, l'iPhone 12 sera livré sans écouteurs et sans l'adaptateur secteur. Si nous avons vu la nouvelle méthode d'Apple avec l'Apple Watch Series 6 qui a enlevé l'adaptateur secteur, cela pourrait continuer avec les iPhone 12 qui vont prochainement être annoncés. Hier soir, une nouvelle rumeur a été propulsée par iOS 14.2 bêta 2 !

Apple a fait une modification qui veut tout dire

Nous ne sommes plus loin de l'annonce et de la commercialisation des quatre modèles d'iPhone 12. Apple nous a préparé plusieurs nouveautés dont l'une qui risque de déplaire !

Pour la première fois de son histoire, l'iPhone ne devrait pas inclure d'EarPods ni d'adaptateur secteur pour le recharger. Apple estime en effet que vous pouvez utiliser l'adaptateur de votre ancienne génération d'iPhone, dans le cas contraire il vous faudra ajouter au panier un chargeur lors de la commande de votre iPhone.

On imagine que les vendeurs en Apple Store ont déjà été formés à proposer la prise murale lors de la vente et l'information bien mise en avant sur l'Apple Store en ligne.

Hier soir, Apple a distribué la deuxième bêta d'iOS 14, dans les mentions légales de l'iPhone il y a une grosse modification qui veut dire beaucoup de choses...

Auparavant, dans les mentions légales liés aux expositions aux radiofréquences on avait ce message :

Pour réduire l’exposition à l’énergie de radiofréquence, utilisez une option mains libres, telle que le haut-parleur intégré, les écouteurs inclus ou d’autres accessoires similaires.

Désormais avec iOS 14.2, nous avons ce message :



Pour réduire l’exposition à l’énergie de radiofréquence, utilisez une option mains libres, telle que le haut-parleur intégré, des écouteurs ou d’autres accessoires similaires.

Comme vous pouvez le voir dans le message ci-dessus, la mention "inclus" a disparu quand on parle des écouteurs.

Si Apple prend cette décision c'est pour deux raisons. La première pour l'environnement et la seconde pour équilibrer le prix des iPhone 12. Avec l'intégration du modem 5G, le prix final de chacun des modèles d'iPhone 12 a gonflé. En enlevant l'adaptateur secteur ainsi que les écouteurs, cela va permettre à Apple d'équilibrer le prix final et donc de proposer des tarifs similaires aux iPhone 11.



La bonne nouvelle, c'est que la France pourrait être une exception dans cette nouvelle mesure de retrait des EarPods. En effet, contrairement aux autres pays nous possédons une loi qui consiste à obliger les constructeurs de smartphones à inclure un kit-mains libres. Il y a deux solutions, soit Apple a réussi à contourner cette loi grâce à des experts ou la firme de Cupertino se soumettra à cette loi et continuera seulement en France à proposer une paire d'écouteurs dans avec les iPhone 12.