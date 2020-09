Marshall annonce le casque Major IV, avec 80 heures d'autonomie

Corentin Ruffin

La célèbre marque d'audio britannique Marshall, que l'on a connu notamment pour être l'un des plus grands fabricants mondiaux d'amplificateurs pour guitare électrique, s'est lancé sur le marché des casques quelques années en arrière.



Et dans la journée, le constructeur a dévoilé la nouvelle version de son Major, casque haut de gamme de la firme, qui a une particularité très intéressante : son autonomie.



En effet, celui-ci affiche sur le papier une durée d'utilisation autour de 80 heures d'utilisation...

Marshall présente la quatrième version de son Major

Découvrez Major IV, le casque emblématique de Marshall, avec plus de 80 heures de lecture sans fil, une option de charge sans fil et un nouveau design ergonomique amélioré.

Oui, vous avez bien lu, le Major IV dispose de plus de trois jours complets d’autonomie, laissant de côté la recharge contraignante. Le constructeur met également en avant "ses transducteurs dynamiques personnalisés produisent des graves rugissants, des médiums harmonieux et des aigus cristallins".



Compatible avec la recharge sans fil, il dispose également d'un bouton de contrôle multidirectionnel permettant de lancer la lecture, mettre en pause, changer de piste et régler le volume de votre appareil.



Le Major IV coûte 149 euros et sera expédié à partir du 14 octobre prochain.