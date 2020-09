Le nouveau Chromecast 2020 en vente avant même son annonce officielle

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

2

Il y a toujours beaucoup de fuites du côté de Google, et le nouveau Chromecast n'y échappe pas car il avait déjà été évoqué il y a pas mal de temps. Hier, c'est carrément Google Canada qui l'a listé à la vente avant même son officialisation de ce soir lors de la conférence Google.

Google Chromecast 2020

Ce n'est plus une surprise pour personne, le nouveau Google Chromecast 2020 arrive. On vous avait déjà annoncé qu'il serait dévoilé lors de la prochaine conférence Google qui a d'ailleurs lieu dans quelques heures mais les fuites auront eu raison de ce nouvel objet connecté made in Google.



Cela s'est passé hier, la boutique en ligne de Google Canada à rapidement fait apparaître le produit en vente au prix de 69$ canadiens.

Le nouveau Chromecast aura cette forme de galet que Google affectionne tout particulièrement et aura la particularité d'être le premier accompagné d'une télécommande.



Côté caractéristiques, il sera basé sur Android 10, il sera compatible 4K et HDR et aura 4.5 Go de stockage interne. À noter également que l'on pourra l'utiliser avec un iPhone pour naviguer dans les menus.



