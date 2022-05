Un prototype du Google Pixel 7 est en vente sur eBay

Google a beau tenter de couper l'herbe sous le pied des leakers, elle a énormément de mal à maîtriser ses annonces. Contrainte de dévoiler une partie du Pixel 7 six mois avant sa sortie, la société de Mountain View voit désormais un de ses prototypes mis en vente sur eBay. Quelques semaines après qu'un prototype de Pixel Watch ait été laissé dans un restaurant, c'est au tour du Pixel 7 de se retrouver en ligne.

Un Pixel 7 dans la nature

L'annonce eBay de ce qui ressemble fortement à un prototype de Pixel 7 n'est pas restée longtemps active, ce qui laisse penser qu'il s'agisse d'un vrai modèle. Les images que le vendeur a postées n'ont cependant pas apporté beaucoup plus de lumière sur le futur téléphone. L'avant ressemble au Pixel 6, la caméra à trou et tout le reste. La barre de la caméra à l'arrière conserve également deux objectifs.



En revanche, en regardant de plus près l'une des images, on peut apercevoir le reflet d'un Pixel 7 Pro - l'appareil que le vendeur utilisait pour prendre les clichés. Cela suggère qu'il a eu accès aux deux modèles de la prochaine gamme Pixel.

Dans la description, le vendeur a affirmé que le Pixel 7 fonctionnait sous Android 13, avec des applications qui sont au stade du développement. Ils ont dit que le téléphone possède 128 Go de stockage et 8 Go de RAM et qu'ils le vendaient tel quel avec "aucune garantie d'aucune sorte". Le téléphone aurait été expédié depuis McKinney, au Texas.



Bien que Google ait annoncé le Pixel 7 et sa variante "Pro" à la I/O 2022, il faudra des mois avant que les appareils, qui fonctionneront sur une puce Tensor de deuxième génération, ne soient mis en vente. Google fournira sûrement un aperçu plus approfondi d'eux lors d'un événement matériel à la rentée. Mais, compte tenu des fuites à ce jour, nous pourrions déjà connaître tous les détails avant le keynote qui devrait intervenir juste après celui d'Apple et de ses iPhone 14.