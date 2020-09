Pixelmator se met à jour et prend en charge le Magic Keyboard, les trackpads et les souris

Depuis que Apple propose la compatibilité des trackpad et souris avec iPadOS, les développeurs se font plaisir et mettent à jour leurs applications pour optimiser l'expérience utilisateur. Si nous l'avons vu hier avec Microsoft qui a publié une bêta pour Excel et Word, c'est aujourd'hui le tour de la célèbre application Pixelmator qui vient de mettre en ligne la version 2.6 !

Pixelmator prend en charge les trackpad et souris

Ça y est, l'application Pixelmator vient de sauter le pas et prend enfin en charge les trackpads, souris, mais aussi le Magic Keyboard. Après plusieurs semaines de bêta, les développeurs ont réussi à proposer cette nouveauté à l'ensemble des utilisateurs. La bonne nouvelle c'est que la mise à jour n'apporte pas que cette compatibilité, mais également une masse de nouveaux raccourcis clavier et des petites options qui vont vous faciliter la vie.

Voici la liste complète de ce qu'apporte la version 2.6 de Pixelmator :

Pixelmator est désormais entièrement compatible avec iOS et iPadOS 14.

compatible avec iOS et iPadOS 14. Vous pouvez désormais utiliser Pixelmator pour iPadOS avec un Magic Keyboard , un trackpad ou une souris .

, un ou une . Accélérez votre édition grâce à 73 nouveaux raccourcis clavier - appuyez sur la touche Commande et maintenez-la enfoncée pendant l'édition pour voir les plus importants. Une liste complète est également disponible dans le manuel d'aide de Pixelmator pour iOS.

- appuyez sur la touche Commande et maintenez-la enfoncée pendant l'édition pour voir les plus importants. Une liste complète est également disponible dans le manuel d'aide de Pixelmator pour iOS. En appuyant sur le nom de l'image dans la barre d'outils, vous pouvez désormais l'enregistrer .

sur le nom de l'image dans la barre d'outils, vous pouvez désormais . Le sélecteur de couleurs se souviendra alors de la position dans l'image dans laquelle il a été sélectionné pour la dernière fois.

alors de la position dans l'image dans laquelle il a été sélectionné pour la dernière fois. Le glisser-déposer ne doit plus être activ é lorsque vous appuyez et maintenez des calques après avoir commencé à les éditer.

é lorsque vous appuyez et maintenez des calques après avoir commencé à les éditer. La catégorie Caché de votre bibliothèque de photos sera désormais accessible à partir du navigateur de photos.

Les correctifs de bugs

Lors de l'exportation d'images, le paramètre PPI sera automatiquement réglé sur 72, même si les images originales ont une résolution différente.

réglé sur 72, même si les images originales ont une résolution différente. Les images dans le presse-papiers au format GIF ne pouvaient pas être utilisées pour créer de nouveaux fichiers.

Les vignettes des documents ne se chargeaient pas correctement sur les anciennes versions d'iOS.

- Si les règles étaient visibles, la barre d'état n'était pas cachée lors du masquage de la barre d'outils.

- Lors du redimensionnement d'images hautes et fines ou courtes et larges, il n'était pas possible d'entrer certaines tailles.

- Tenter de choisir une couleur dans une couche vide provoquait l'arrêt inattendu de Pixelmator.

La mise à jour est disponible dès maintenant.

