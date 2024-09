L'application viva.com prend en charge les CB sur Tap To Pay en France

Tap to Pay était disponible en France depuis novembre 2023, mais le service de caisse sur smartphone d'Apple ne supportait pas le réseau CB, le plus répandu sur notre territoire. C'est désormais chose faite avec la plateforme viva.com qui est la première prendre en charge le paiement par CB.

Viva.com ajoute CB à Tap to Pay

Voilà qui devrait donner un véritable coup de fouet à la fonction "terminal de paiement" de l'iPhone proposées aux commerçants depuis quelques mois. Au départ, Apple avait annoncé que son service était compatible avec les cartes sans contact des principaux systèmes de paiement dont Mastercard, Visa et American Express. La firme de Cupertino avait indiqué qu'elle travaillait avec d'autres partenaires pour prendre en charge le réseau CB.

Il aura donc fallu attendre la plateforme viva.com pour que les commerçants utilisant l'iPhone comme caisse enregistreuse pour que les clients puissent utiliser leurs cartes CB. Ils sont apparemment 76 millions (en France et ailleurs) à en posséder une.



Voici comment viva.com présente la nouveauté :

Tap to Pay sur iPhone avec l'application viva.com | Terminal iOS, représente une nouvelle étape pour libérer les commerçants des anciens terminaux de paiement encombrants, offrant ainsi commodité, flexibilité, et simplifiant les opérations quotidiennes. Avec juste un iPhone et l’application simple viva.com | Terminal, toutes les entreprises françaises, petites ou grandes, peuvent désormais accepter les cartes CB grâce à Tap to Pay sur iPhone, quel que soit leur secteur d'activité : cafés, restaurants, détaillants, hôtels, taxis ou commerçants indépendants. Les clients peuvent ainsi payer immédiatement sur place ou en déplacement.

Si vous avez un commerce, vous devriez regarder ce que propose viva.com. La société qui se présente comme une banque "tech" et implantée dans 24 pays, offre un large panel de possibilités. Ceux qui sont déjà affiliés peuvent télécharger l'application (cf plus bas) et commencer à encaisser avec un iPhone XS minimum. Le client n'a qu'à approcher sa carte, son iPhone ou son Apple Watch pour payer ses achats.

