Twitch présente son nouvel outil Soundtrack

Cet été de nombreux streamers ont eu la surprise de recevoir un mail les informant qu'il n'était pas toléré de diffuser de la musique sous licence dans leurs streams. De nombreux utilisateurs de la plateforme de streaming ont dû supprimer des rediffusions et des clips qui intégraient de la musique protégée par des droits d'auteur. Une mauvaise expérience qui a fait réagir Twitch qui présente aujourd'hui un nouvel outil qui va permettre de faciliter la reconnaissance des musiques qu'on peut diffuser dans son flux.

Twitch annonce Soundtrack

Si vous streamez sur Twitch vous allez apprécier ce qui va suivre. Le service d'Amazon vient d'annoncer le lancement de "Soundtrack by Twitch" qui se rapproche plus d'une expérience similaire à Apple Music, Spotify... Vous allez pouvoir retrouver dans cet outil l'ensemble des morceaux que vous pouvez diffuser dans vos streams sans prendre le risque de recevoir à nouveau un avertissement par mail.

Le fonctionnement de Soundtrack est simple, toutes les musiques que vous retrouvez dans le catalogue sont issues d'un partenariat avec divers labels et partenaires de distribution, il ne s'agit pas d'accord avec les majors (comme l'a fait Facebook Gaming).

Vous aurez des playlists suivant le style de musique que vous souhaitez trouver (Just Chilling, Rap, Electronic, Dance...), mais également des stations diffusant de la musique aléatoire autorisée.

À noter que toutes les playlists et les morceaux mis en avant ne seront pas gérés par des algorithmes, mais bien par une équipe humaine qui a le nom de "Twitch Musique".

Dans la liste des artistes disponibles, on retrouve Armani White, Above & Beyond, Porter Robinson, RAc, SwuM... Twitch a admis vouloir avancer sur ce terrain et proposer toujours plus de musiques !

La plateforme de streaming d'Amazon avait déjà fait une tentative similaire en 2015 en lançant une bibliothèque de musiques libres de droit, malheureusement celle-ci a fermé l'année dernière, sans aucune explication.

Twitch explique que pour l'instant Sountrack est en bêta et que la disponibilité va s'agrandir prochainement :

Afin de mettre Soundtrack entre les mains des créateurs le plus rapidement possible, nous avons sorti aujourd'hui une version en accès anticipé compatible avec OBS sur PC. Une version compatible avec Twitch Studio et Streamlabs OBS sera bientôt disponible. Au cours des prochaines semaines, nous ferons en sorte d'étendre la disponibilité de Soundtrack auprès des créateurs. Si vous voulez essayer Soundtrack et contribuer à façonner l'expérience future des créateurs, n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente en précisant votre logiciel de streaming, et surveillez votre boîte mail ; vous recevrez une invitation contenant les instructions de téléchargement.

