Un designer a gagné 100 000$ en 6 jours en vendant des icônes pour iOS 14

Il y a 3 heures

Julien Russo

2

Il y a des gens qui nous impressionnent quand il s'agit de lancer un nouveau business dès qu'une opportunité se présente. C'est le cas d'un designer du nom de "Traf" qui a créé le buzz sur Twitter en partageant son home screen d'iOS 14. Le tweet est rapidement devenu viral, ce qui a donné l'idée au jeune designer de vendre son ensemble d'icônes.

Un business spectaculaire

Depuis la disponibilité d'iOS 14, vous pouvez apporter un tout nouveau menu à votre iPhone. En effet, vous pouvez modifier les icônes ou encore changer le style de votre écran d'accueil avec une couleur en particulier.

Traf est un designer inconnu, mais qui est rapidement devenu populaire grâce à un tweet qu'il a innocemment posté le 20 septembre. Initialement, l'homme voulait partager le nouveau design qu'il avait conçu pour son iPhone sous iOS 14.

Rapidement, les heures passent et le tweet connait un énorme taux d'engagement, les utilisateurs Twitter le retweets, le like et commentent plusieurs milliers de fois pour le féliciter.

Dans ces réponses, Traf remarque que plusieurs twittos séduits par ce nouveau design d'iOS 14 veulent la même chose sur leur iPhone.

Il n'aura pas fallu très longtemps pour que le designer comprenne qu'il y avait un business que personne n'avait anticipé. L'effet médiatique va directement donner l'idée au designer de concevoir un ensemble d'icône dans le style mis en avant sur son compte Twitter. Traf va prendre plusieurs heures pour créer une multitude d'icônes d'applications et emballer tout ça dans le style sombre/clair qui a séduit les personnes qui ont vu le tweet.



Une fois terminé, le designer va mettre tout son travail à la vente sur un site internet, sans oublier de partager le lien sur son compte Twitter. La réaction des internautes est immédiate, dès la mise en ligne du lien, les commandes vont s'enchainer !

En seulement 6 jours, Traf va générer 3 626 commandes qui lui permettent de recevoir 101 528 $.

Il faut dire que le tarif fixé par le designer est assez élevé, mais vaut le coup vu la qualité du travail. Le pack d'icônes pour vos applications est disponible au prix de 28$.

Cela comprend :

80 icônes personnalisées

Des styles clairs et foncés

Une mise à jour à vie

Pour éviter que certaines personnes soient découragées par le fait d'installer les icônes personnalisées, le designer a réalisé un tutoriel très complet qui vous explique comment procéder via l'application "Raccourcis" de votre iPhone.