Moon Raider : le nouveau jeu de plateforme rétro de Crescent Moon Games

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Moon Raider est le petit dernier de Crescent Moon Games qui est un studio de référence sur App Store. Comme son nom l'indique, il s'agit cette fois d'aller explorer la Lune, le satellite de la terre, pour sauver une mère mourante...



Regardez le trailer vidéo :

Moon Raider : un super jeu de plateforme sur iOS

Ava est la jeune fille du scientifique brillant mais vieillissant Dr. Cavor et Selene, l'ancienne reine de la lune. En tant que sélénite, la vie de Selene dépend de l'énergie spéciale que seules les gemmes de lune peuvent fournir. Comme il n'en reste plus et que le temps presse, le Dr Cavor demande à sa fille de piller sur la lune en récupérant autant de gemmes qu'elle peut trouver !

Moon Raider est un petit jeu de plateforme au format old-school mais fort sympathique avec un level design travaillé et un gameplay très soigné.



En effet, sur la Lune, Ava doit survivre aux catacombes perfides qui ont été colonisées par une légion d'extraterrestres corrompus qui gouvernent désormais avec force. Ils sont beaucoup moins primitifs qu'ils n'y paraissent et ont en leur possession des technologies terrifiantes, des pièges mortels et des soldats armés. Pour sauver sa mère, Ava va devoir aller jusqu'à sauver la Lune en tirant partout, seul ou à deux. Sauter, voler, courir, tirer, tel est votre destinée...



Vous l'aurez compris, Moon Raider emprunte beaucoup aux classiques du genre comme Mega Man X, Super Metroid ou encore Earthworm Jim. A tester d'urgence pour les fans du genre, d'autant que Crescent Moon nous propose un jeu premium à 7€, et non pas un titre truffé d'in-apps.



Les caractéristiques de Moon Raider sur iPhone et iPad :

Des améliorations cachées et des zones secrètes

10 beaux environnements à explorer

11 batailles de boss épiques

Prise en charge de la manette de jeu

Mode coopération avec deux manettes

Télécharger Moon Raider à 6,99 €