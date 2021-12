Mimelet : un jeu de plateforme rétro où l'on peut voler les pouvoirs ennemis

Mimelet est un jeu de plateforme original qui ne fait pas que reprendre le style d'un certain Super Mario. Malgré une plastique résolument rétro remplie de clin d'oeil au maître du genre, Mimelet a la bonne idée de proposer un gameplay atypique qui permet à notre mascotte de voler les pouvoirs de ses ennemis.

Mimelet : un Super Mario original sur iOS

Le studio Neutronized a annoncé en novembre dernier un titre à venir qui pourrait entend bien se faire une place grâce à son côté mignon : Mimelet. Ce jeu de plateforme charmant et coloré vous permet de sauter sur vos ennemis et, plutôt que de les détruire bêtement, vous octroie leurs pouvoirs.



Dans cette aventure en pixel-art, vous incarnez un certain cet adorable jeu de plateforme en pixel-art, vous incarnez un certain Mimelet, un petit bloc animalité qui est à mi-chemin entre le canard et un Pokémon. Alors qu'il vivait paisiblement dans un monde merveilleux, Mimelet vit un jour un mystérieux miroir sombre surgir de nulle part devant lui. Fixant le miroir, notre héros obtient alors une réaction de ce dernier, suivi d'un bris de glace qui laisse échapper la version maléfique de Mimelet. Il ne tient qu'à vous de l'arrêter avant qu'il commette des actes répréhensibles.

Dans la bande-annonce ci-dessus, vous pouvez voir comment cette aventure charmante fait bon usage des compétences des ennemis tout en traversant différents paysages. Vous aurez besoin de ces compétences pour progresser dans les niveaux et résoudre des énigmes difficiles, le tout sur fond de musique rétro inspirée de la SNES.



Attendez-vous à des tonnes de power-ups, de niveaux et d'ennemis, de quoi se divertir des heures durants... Le jeu est en précommande jusqu'au 5 janvier, après quoi tout le monde pourra le télécharger gratuitement. Un achat in-app à 1,99€ débloquera l'ensemble du jeu, comme dans tous les titres du développeur Gionathan Pesaresi.

Télécharger le jeu Mimelet