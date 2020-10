Greg Joswiak s’affiche sur le site des dirigeants Apple

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Apple a mis à jour l’équipe dirigeante sur son site corporate en ajoutant le dernier venu, Greg Joswiak. Jos comme il se fait appeler, a remplacé Phil Schiller le mois dernier en tant que vice-président du marketing, ce dernier étant passé Apple Fellow. Il avait été félicité par Tim Cook en personne pour sa contribution « vaste et profonde ».

Apple présente Greg Joswiak

Sur la fiche de Jos, on apprend qu’il a rejoint la société en 1986 après avoir empoché son diplôme d’ingénieur dans le Michigan et a joué un rôle important dans le lancement des différents produits, dont l’iPod puis l’iPhone. Mais il a démarré sa carrière en travaillant sur les premiers Macintosh et en gérant la communauté de développeurs.

Greg Joswiak a acquis plus de 30 ans d’expérience dans le marketing. Avant de devenir directeur, il était chargé du marketing produit à l’échelle mondiale chez Apple depuis quatre ans.



Enfin, on peut lire qu’il rapporte désormais à Tim Cook directement, lui qui pourrait être prolongé de 5 ans par le conseil d’administration d’Apple.

Peut-être que nous verrons les effets de ce changement dès l’iPhone 12 avec une stratégie marketing différente. Mais il faut aussi garder en tête qu’Apple prévoit un grand changement de l’équipe dirigeante dans les prochaines années avec de nouvelles têtes, bien plus jeunes.