Une nouvelle Apple TV 4K taillée pour les jeux (puce A12Z ou A14X)

L’Apple TV 4K a déjà plus de trois ans, une éternité dans le monde actuel. Alors que les rumeurs se sont intensifiées autour d’un nouveau modèle ces derniers mois, une nouvelle fuite remet le boîtier sur le devant de la scène. Et apparement, ou plutôt encore une fois, Apple veut en faire une véritable console de jeux.

Des Apple TV annoncées comme des consoles de jeux, ce n’est pas une première, Apple promettant à chaque génération monts et merveilles. Mais cette fois, elle pourrait se donner les moyens de ses ambitions avec la prochaine Apple TV 4K qui troquerait sa puce A1X pour une puce A12X/A12Z voire même une puce A14X, une version améliorée de celle qui trônera dans l’iPad Air 4 et l’iPhone 12. C’est la seconde fois qu’on parle d’une puce A12X pour la box.

D’après le leaker Fudge, alias Choco_bit, la firme testerait actuellement deux boîtiers avec ces puces, mais aussi une manette dédiée. Et elle chercherait aussi à lancer des jeux AAA.

Apple Arcade is getting BIG money poured into it. There are currently titles in the works that are aiming to rival the likes of Breath of the Wild, which is why new A12X/Z AppleTV, "A14X-like" AppleTV, and Controller are in the works.



Some games will require A13 and up to run 💁🏼‍♀️