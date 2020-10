Brandon Azad de Project Zero rejoint l'équipe sécurité d'Apple

Il y a 4 heures

Alban Martin

Un chercheur du Project Zero de Google quitte l'équipe de sécurité et passe chez Apple, pour aider le fabricant d'iPhone à améliorer la sécurité d'iOS et de ses autres systèmes d'exploitation.



Brandon Azad a confirmé lui-même qu'il allait prendre son nouveau poste chez Apple la semaine prochaine. Il rejoindra la société de Cupertino pour améliorer la sécurité des appareils Apple.



De Google à Apple

Project Zero est l'équipe de recherche en sécurité de Google qui se concentre sur la recherche de vulnérabilités dans les logiciels, à la fois dans les propres produits de Google et dans ceux d'autres grandes entreprises. L'équipe travaille à améliorer la sécurité des appareils et des logiciels utilisés par le grand public en signalant les problèmes aux fabricants d'appareils, avant de procéder à une divulgation éthique de ses résultats.



Cela inclut par exemple les récents bogues trouvés dans le framework d'image en lecture / écriture affectant toutes les principales plates-formes d'Apple, et la découverte d'exploits sur des sites Web piratés ciblant les iPhones.



Azad est connu pour son travail sur les problèmes iOS et a été crédité à plusieurs reprises dans les notes de mise à jour d'Apple pour les versions iOS et macOS. En passant à Apple, Azad pourra peut-être aider à combler certaines des failles de sécurité qu'il trouve en externe avant qu'elles ne soient découvertes par une équipe de recherche comme Project Zero.



Dans les tweets, Azad qualifie son passage au Project Zero d '«incroyable» et dit que «ce fut un honneur de partager cette merveilleuse mission». Ses collègues étaient parmi "les personnes les plus gentilles et les plus intelligentes" qu'il a rencontrées. Il a conclu en les incitant à "continuer à pirater".