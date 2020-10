Epic Games affirme que l'absence de Fortnite sur le Play Store cause un préjudice irréparable

L'année 2020 aura été musclée pour Epic Games, après sa décision de mettre en place un paiement direct pour contourner la commission de 30% d'Apple et de Google, l'éditeur s'est fait supprimer son célèbre Battle Royale. Heureusement tout était anticipé puisqu'une plainte était déjà prête contre Apple et Google. Aujourd'hui, nous parlons essentiellement de l'affaire qui oppose Epic contre la firme de Cupertino, cependant la tension est tout aussi intense avec Google !

"Un préjudice irréparable"

Depuis que Fortnite a inclus son paiement direct avec 20% de réduction dans son application iOS et Android, l'entreprise a perdu beaucoup d'argent et continue d'en perdre chaque jour qui passe !

En effet, les deux entreprises californiennes ont directement supprimé le Battle Royale de leur store pour avoir fraudé la commission de 30% sur les achats intégrés. Si Epic Games se bat contre Apple devant le tribunal, l'éditeur de Fortnite a exactement le même combat contre la firme de Mountain View.

Globalement, les deux procès sont quasiment identiques, Epic reproche presque la même chose à Apple et à Google, sauf que du côté d'Android les arguments sont moins nombreux puisqu'il y a une ouverture à d'autres stores, les utilisateurs ne sont pas obligés de passer par le Google Play pour télécharger des applications. Difficile d'avancer des pratiques anticoncurrentielles aussi importantes que chez Apple...

Dans un dossier transmis à la cour, Epic Games a expliqué que depuis le retrait de Fortnite de la boutique de Google, la perte financière est gigantesque, l'éditeur parle d'un préjudice irréparable !

Côté arguments, les avocats d'Epic Games avancent le fait que Google profite de sa position dominante sur les systèmes d'exploitation mobiles pour faire appliquer ses propres règles et en abuser.

Epic accuse également Google d'avoir pris des mesures dissuasives pour que les utilisateurs téléchargent sur le Google Play plutôt que sur des boutiques d'applications tierces.



Autant dire que les avocats d'Epic Games ont bien travaillé sur les deux dossiers et savent précisément où frapper pour que cela fasse mal. Pour l'instant les deux procès sont en cours et chaque tribunal analyse minutieusement les affaires pour donner un verdict. Il va falloir s'attendre à une longue période avant la décision finale, ce sont des affaires très compliquées et condamner Apple et/ou Google reviendrait à reconnaitre que les règles de l'App Store et du Google Play posent problème, ce serait une décision emblématique pour les nombreuses enquêtes antitrust contre Apple dans le monde.



