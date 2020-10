Dans la nuit du 16 au 17 octobre, les employés vont préparer les Apple Store aux nouveautés

Une nuit "VM" c'est aussi adapter l'ensemble des contenus marketing présent dans la boutique. Apple a pris l'habitude de mettre de grandes affiches mettant en avant l'écran des iPhone, les capteurs photo à l'arrière ou encore les services tendance du géant californien ! L'objectif ici est que les clients qui visitent l'Apple Store voient rapidement et facilement les dernières nouveautés des iPhone 12, mais aussi les derniers jeux disponibles sur Apple Arcade ou les dernières productions originales fraichement arrivées sur Apple TV+. En général, quand un magasin réalise une nuit Visual Merchandising c'est pour que tout soit prêt le lendemain matin à l'ouverture pour les clients. Cet ordre d'Apple laisse donc penser qu'il est probable que la sortie des iPhone 12 soit prévue pour le 17 octobre . Cependant, cette date tombe un... samedi ! On voit mal la sortie de nouveaux iPhone en plein week-end. Cette nuit spéciale pourrait également être la préparation de la commercialisation de l'iPad Air 4 qui est prévu sur le site d'Apple comme " Disponible en octobre ".

Prépare-t-on un Apple Store à la sortie d'un nouvel iPhone ? La réponse est oui , nous l'avons vu à plusieurs reprises, la boutique rencontre plusieurs modifications pour intégrer sur les présentoirs les iPhone de démonstrations, mais aussi pour apporter de nouveaux contenus marketing . Le site MacGeneration vient de dévoiler aujourd'hui une information inédite à propos des Apple Store français qui ont reçu l'indication de réaliser une " VM " dans la nuit du 16 au 17 octobre . Mais qu'est-ce que ce terme ? VM signifie " Visual merchandising ", autrement dit, il s'agit de modifier plusieurs aspects à l'intérieur de l'Apple Store. À commencer par les produits que les clients vont voir quand ils vont entrer dans la boutique, on peut par exemple mettre les nouveautés vers l'entrée de l'Apple Store et les produits qui ont valeur marchande moins importantes, vers le fond .

Alors que nous sommes à la recherche de la moindre information qui pourrait nous aiguiller sur une date approximative de l'annonce et de la disponibilité des iPhone 12, une information très intéressante vient d'apparaitre... Celle-ci pourrait clairement annoncer la date de la mise en vente des nouveaux iPhone 5G.

