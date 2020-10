Spotify : Retrouvez de la musique en écrivant les paroles

Il y a 2 heures

Julien Russo

1

Comme l'ont remarqué plusieurs abonnés Spotify aujourd'hui, le service de streaming vient d'ajouter la recherche des titres via les paroles. Une fonctionnalité qui existe déjà depuis plus d'un an chez Apple Music, mais qui manquait cruellement à Spotify. Techniquement cela n'est pas très compliqué à faire quand des millions de morceaux ont déjà les paroles référencées.

Spotify : La recherche par les paroles

Vous avez une musique en tête et pourtant il vous est impossible de vous souvenir de l'artiste et du titre ? Si cette musique est en cours de lecture à proximité de vous, la meilleure solution reste de démarrer Shazam ou de demander à Siri qui s'occupera de chercher pour vous.

Cependant, dans le cas contraire vous allez être bien embêté !

L'autre solution est d'écrire les paroles que vous avez en tête, directement sur Google qui vous donnera le titre dans les résultats de recherche. Mais après tout... Pourquoi une plateforme de streaming ne le prendrait pas en charge ?

Chez Apple, la recherche par les paroles existe depuis iOS 12, très attendu chez Spotify, le service suédois vient enfin d'ajouter cette fonctionnalité pour les utilisateurs iOS et Android.

Désormais, dans le champ où vous pouvez chercher une musique ou un podcast, il devient possible d'écrire les paroles !

L'avantage c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'écrire plusieurs lignes, le système proposé par Spotify est très similaire à celui d'Apple, en seulement quelques mots vous avez les premiers résultats qui s'affichent. En général, la musique que vous recherchez se trouve dans les trois premières propositions.

C'est la designer Spotify Lina qui a partagé cette bonne nouvelle sur son compte Twitter.

À noter que cette nouveauté est disponible dès maintenant pour tous les smartphones sous iOS et Android. Aucune mise à jour de l'application n'est nécessaire !

Télécharger l'app gratuite Spotify : Musique et podcasts