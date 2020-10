Les adolescents américains sont 86% à posséder un iPhone

Nous savions que l'iPhone rencontrait beaucoup de succès chez les adolescents, mais probablement pas autant ! Une récente étude de Piper Sandler a révélé des chiffres impressionnants du nombre d'adolescents qui possèdent un iPhone aux États-Unis, mais également ceux qui en veulent un ! Les statistiques battent un nouveau record.

L'iPhone, un succès infatigable chez les jeunes

Si certains profils de clients se sont désintéressés du smartphone d'Apple pour aller voir ce que proposent les autres constructeurs, chez les jeunes l'iPhone est toujours une priorité quand il s'agit de s'acheter un nouveau smartphone.

Aux États-Unis, Apple a une influence impressionnante chez les adolescents qui ne veulent qu'une chose... obtenir un iPhone.

En effet, d'après une récente étude, 86% des adolescents américains disent détenir un iPhone quand 89% comptent bien en avoir un quand il s'agira de faire un choix sur internet ou en boutique.

Cette domination d'Apple dans cette étude se répète chaque année et les statistiques ne cessent de connaitre une croissance exponentielle.

Il faut dire que depuis plusieurs années, Apple vise plus le marché d'entrée de gamme avec des iPhone aux tarifs plus accessibles comme l'iPhone XR, l'iPhone 11 ou encore le récent iPhone SE 2, ce qui pourrait expliquer cette progression dans la possession de l'iPhone. Les adolescents sont une clientèle avec des budgets assez restreints, en général se sont eux qui s'achètent leur smartphone avec l'argent de poche mis de côté ou l'argent offert à Noël ou à l'anniversaire par la famille. Pour la majorité des cas, ce sont les parents qui investissent dans le smartphone de leurs enfants, très souvent le budget est serré et l'objectif n'est pas de dépenser 1300€ dans un iPhone haut de gamme.



En ce qui concerne les applications préférées de nos adolescents, l'étude affirme que c'est à nouveau Snapchat qui se place en première position. On retrouve après Instagram et en troisième position TikTok !



