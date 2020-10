Apple Pay Express Transit débarque au Japon avec la carte PASMO

Il y a 3 heures

Julien Russo

Apple Pay Express Transit est quelque chose de formidable, cela vous permet d'accéder aux transports en commun avec votre iPhone et/ou votre Apple Watch sans avoir besoin de procéder au déverrouillage de celui-ci. Il vous suffit d'approcher votre appareil du lecteur sans contact prévu et les portes s'ouvrent directement. Tout se passe grâce à la puce NFC !

Pasmo devient compatible

Les Japonais qui possèdent la carte de transport Pasmo peuvent désormais utiliser la fonction Express Transit d'Apple pour voyager. Une fois la carte enregistrée dans l'application "Wallet" de leur iPhone et de leur Apple Watch (avec iOS 14 et watchOS 7) celle-ci va directement communiquer avec la puce NFC de l'appareil. Résultat, comme un paiement en carte bancaire en magasin, il suffira de s'approcher de l'endroit dédié pour s'authentifier afin d'ouvrir les portes qui permettront d'accéder au métro ou à tout autre transport du réseau japonais.

Petit plus qui est fort agréable, la carte Pasmo permet également de payer les boissons et confiseries des distributeurs de la gare. Même principe, il suffira d'approcher son iPhone ou Apple Watch de la machine pour que le paiement se valide !

Si cela vous parait révolutionnaire, le Japon est loin d'être le seul pays à proposer cela, les compagnies de transports publics de Pékin, Shanghai, Hong Kong, Londres, New York, Portland et Washington DC proposent cela depuis plus d'un an !

Plus besoin de sortir sa carte de transport quand on veut prendre le métro, le bus, le tramway... Tout se passe sur votre poignet ou dans votre iPhone.

Comment fonctionne un paiement de trajet avec le mode Transport Express ?

Sur l'iPhone le principe est simple, il suffit :

Présentez le haut de l'iPhone à proximité du lecteur sans contact Attendez environ 1 à 2 secondes jusqu'à ressentir une vibration La mention OK et une coche apparaitront sur l'écran

Sur l'Apple Watch c'est quasiment pareil :

Présenter l'écran de l'Apple Watch à proximité du milieu du lecteur sans contact Attendez de ressentir une vibration (celle-ci arrive assez rapidement) La mention OK et une coche apparaitront sur l'écran

