Apple TV+ : un teaser pour le documentaire sur Bruce Springteen

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Réagir

En attendant la sortie du documentaire "Letter To You" retraçant les coulisses du tout premier album de Bruce Springteen fin octobre, Apple a décidé de nous livrer un teaser pour nous faire patienter.

La consécration pour Bruce Springteen

Commençons par une courte biographie de Bruce Springteen. Bruce Springteen, né en 1949 (71 ans) est l'un des artistes les plus populaires aux États-Unis. Au cours de sa carrière, il a vendu pas moins de 64 millions d'albums en territoire américain et plus de 130 millions à travers le monde. Le magazine Rolling Stone l'a même classé 96éme meilleur guitariste de tous les temps.

C’est donc en consécration de cette immense carrière qu'un documentaire à son sujet va faire son apparition le 23 octobre 2020 sur Apple TV +. Le documentaire s'intitulera "Letter To You" qui est le nom de son tout premier album écrit et réalisé en 1984. Il reviendra donc sur tout ce qui s'est passé à l'époque autour de cet album. L'auteur de ce docu est Bruce Springteen lui-même et pour la partie réalisation, il s'est aidé de l'un de ses plus fidèles collaborateurs, Thom Zimny.



Bruce Springteen va même intégrer ses nouvelles musiques dans le documentaire qui sortiront aussi sous forme d'album sur toutes les plateformes de streaming le même jour que la sortie du "film", malin.



Pour faire patienter ceux qui attendent le 23 octobre et par la même occasion attirer la curiosité chez d'autres, Apple livre aujourd'hui un teaser.