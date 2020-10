G Suite tire sa révérence et devient Google Workspace

Corentin Ruffin

Depuis plusieurs années, les applications Google sont devenues des références dans le monde du travail, permettant de collaborer avec ses collègues ou proches que ce soit sur mobiles ou ordinateurs.



Seulement, il semblerait que la firme souhaite entrer dans une nouvelle ère puisqu'elle vient de dire adieu à sa G-Suite pour laisser place à Google Workspace.



Une nouvelle plateforme professionnelle qui nouvelle plateforme promet une meilleure intégration entre les différents services.

Google lance sa nouvelle plateforme Workspace

La suite d’outils G Suite est de plus en plus intégrée dans nos outils de communication et de collaboration, nous avons donc décidé de la renommer « Google Workspace » afin de refléter plus fidèlement la vision du produit.

Javier Soltero, vice-président et responsable de Google, estime que c'est la "fin du « bureau » tel que nous le connaissons" et offre "une expérience utilisateur familière et totalement intégré qui aide chacun à réussir dans cette nouvelle réalité — que vous soyez au bureau, à la maison, en première ligne ou en contact avec les clients".



Parmi les améliorations d'intégration, on retrouve notamment la prévisualisation des liens dans Docs, Sheets et Slides, des mentions plus intelligentes, la création de documents dans Chat et le Google Meet en picture-in-picture.