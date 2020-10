Galaxy Z Fold 2 : une résistance encore pointée du doigt

En effet, la chaîne Youtube, bien connue pour faire différents tests de résistance, s'est donc amusée à faire de même autour du Galaxy Z Fold 2. Comme pour la première génération, il semblerait que ce soit l'écran qui fasse défaut, malgré une protection en verre UTG (Ultra Thin Glass) et une nouvelle charnière. Le scratch test mis en place par Zack a commencé à faire des rayures permanentes dès le niveau 6 sur l'écran externe (une bonne moyenne) tandis que pour l'écran interne, c'est dès le niveau 2. Pour donner une idée, le niveau 2 représente une dureté comparable à celle de nos ongles... Il y a donc encore des efforts à faire ! La vidéo complète : Source

Quelques semaines en arrière, Samsung faisait la présentation de son nouveau modèle de smartphone pliable, le Galaxy Z Fold 2. Bien qu'une nouvelle fois très prometteur, notamment avec un écran avant de 6,2 pouces et un écran principal de 7,6 pouces, le coréen semble une nouvelle fois sous la cible des critiques autour de la résistance de l'appareil. Le test vidéo du jour, orchestré par la chaîne YouTube JerryRigEverything, ne risque pas de rassurer les éventuels clients...

