Instagram permet de changer d'icône pour fêter ses 10 ans

Il y a 4 heures

Alban Martin

5

Dix ans déjà ! Le 6 octobre 2010 marquait la naissance d'Instagram, une app qui permettait de partager ses photos prises avec un iPhone. Moins de deux ans plus tard, Facebook rachetait Insta pour un milliard de dollars. Mark Zuckerberg ne s'y était pas trompé, Instagram est devenu le deuxième réseau social du monde, derrière Facebook.



Pour marquer le coup, Instagram propose de revenir dans le passé avec quelques icônes alternatives.



Instagram fête ses 10 ans

Dans la mouvance actuelle, changer les icônes des applications est très courant, surtout depuis iOS 14. Et Instagram nous offre une solution officielle et facile pour y parvenir avec une liste d'icônes alternatives cachées dans les réglages du réseau.

Si vous aimiez l'icône originale de 2010 en skeuomorphisme, ou plutôt celle qui est arrivée juste derrière, il suffit d'aller dans les réglages de votre compte puis dans le menu latéral. De là, il faut tirer l'écran vers le bas un maximum pour faire apparaitre la surprise ! On y retrouve de nombreuses icônes, dont des variantes de l'actuelle sous plusieurs formes, claires, colorées, sombres, etc.



Pour le moment, l'iPhone est le seul à permettre ce changement d'icône, mais gageons que l'app Android et la version iPad arriveront rapidement.



Qui utilise Instagram depuis le début avec ses filtres qui permettaient de compenser la faible qualité de l'appareil photo des premiers iPhone ?

Télécharger l'app gratuite Instagram