L'iPhone 5C sera obsolète à la fin du mois

L’iPhone 5c était un iPhone 5 déguisé avec une nouvelle coque en plastique colorée. Apple le vendait tout de même 599 euros en version 16 Go. De quoi voir d’un bon œil le futur iPhone 12 Mini qui devrait être vendu environ 700€. Son inscription sur la liste devrait être effective le 31 octobre.

Les produits vintage ou obsolètes chez Apple sont ceux dont la fin de commercialisation remonte à au moins cinq ans, jusqu’à sept ans. Ainsi, ceux qui y figurent, Mac, Apple TV, iPhone, iPod ou iPad, sont considérés comme trop anciens et ne sont plus supportés par le service de réparation de la firme. Mais depuis deux ans, certains peuvent toujours bénéficier d’une réparation matérielle sous réserve de la disponibilité des composants.

L'iPhone 5C était le premier iPhone SE dans l’âme finalement, et sept ans après sa sortie aux côtés de l’iPhone 5S, il s’apprête à tirer sa révérence du SAV de la firme de Cupertino. Le smartphone Apple sera bientôt classé parmi les « produits vintage » d’après MacRumors . Sa mise au placard se fera avec celle du MacBook Pro 15 pouces sorti en 2014.

