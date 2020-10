App Store Connect : une nouvelle icône et une intégration de TestFlight

Au cas où vous ne connaissez pas App Store Connect, l'application aide les développeurs à gérer leurs applications disponibles dans l'App Store : ces derniers peuvent surveiller leurs dernières tendances, recevoir des notifications des avis des utilisateurs, et répondre aux commentaires des clients. Avec la dernière mise à jour, outre la mise en place d'un nouveau logo, il est possible de configurer les tests bêta internes dans TestFlight. Les développeurs peuvent donc ajouter jusqu'à 100 membres "pour tester les builds de votre app en version bêta". Une bien belle nouveauté qui risque de plaire aux développeurs, qui continue de devenir un véritable point de contrôle des applications.

