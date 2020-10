Apple VS Epic Games : Le procès prévu l'année prochaine a enfin une date

Julien Russo

Si l'affaire qui oppose Apple et Epic Games vous a paru intense et passionnante, rassurez-vous le spectacle va continuer l'année prochaine avec la grande audience qui va déterminer laquelle des deux parties a raison. La bonne nouvelle c'est que la date initialement prévue courant juillet 2021 a été avancée !

Prochaine audience le 3 mai 2021

Depuis le dépôt de plainte d'Epic Games, seulement 2 audiences ont eu lieu, l'objectif était que la juge Yvonne Gonzalez Rogers prenne connaissance de l'affaire et recueille les arguments des deux parties pour se faire un premier avis.

Les choses deviendront plus sérieuses le 3 mai 2021, date à laquelle aura lieu la grande audience où la juge devra exprimer sa décision.

Pour l'instant, les deux premières audiences n'ont pas été concluantes pour Epic Games, l'entreprise a été accusée de malhonnêteté envers Apple en ce qui concerne l'intégration du paiement direct dans l'application Fortnite.

Ce que n'a pas apprécié la juge c'est que l'éditeur du Battle Royale a effectué cet ajout en douce, sans en discuter avec Apple. Epic savait très bien que c'était une fraude puisque l'entreprise avait conscience de ce qu'elle faisait au moment de cette modification.



Du côté d'Apple, l'intention de bloquer l'Unreal Engine n'a pas été acceptée, la juge a estimé qu'en faisant cela, la firme de Cupertino allait trop loin dans sa démarche et que l'Unreal Engine était lié à un autre contrat entre Epic et Apple, celui-ci n'avait pas été à l'origine d'un désaccord ou d'une quelconque fraude de la part d'Epic.

Le 3 mai 2021, la juge Yvonne Gonzalez Rogers rendra sa décision finale en faveur d'Apple ou d'Epic Games. Pour rappel, le créateur de Fortnite affirme qu'Apple abuse de sa position pour mettre en place des pratiques anticoncurrentielles et impose une commission de 30% qu'il juge bien trop élevé. À noter quand même qu'une plainte identique a été déposée contre Google qui pratique exactement la même commission sur son store.



Du côté d'Apple, on n'accepte pas l'attitude d'Epic d'imposer son propre paiement direct dans l'App Store et d'en avoir fait un buzz dès que l'app a été supprimée. En effet, Epic avait lancé une opération promotion #FreeFortnite qui a consisté à organiser une compétition, à diffuser une vidéo promotionnelle et à mobiliser sa communauté de joueurs.

Il est toujours possible qu'Apple et Epic Games trouvent un terrain d'entente avant cette date, mais vu la situation et les tensions entre les deux entreprises, il est peu probable que cela se règle sans l'intermédiaire de la justice.



