Funko Pop! Blitz est de sortie sur l'App Store

Il y a 34 min (Màj il y a 34 min)

Corentin Ruffin

Réagir

Vous n'avez pas pu passer à côté des Funko Pop!, célèbres figurines s'inspirant de films, séries, jeux vidéo, sports ou encore groupes de musique. Il faut savoir que depuis plusieurs mois, les studios N3TWORK et Tic Toc Games travaillent sur la création d'un jeu reprenant le concept.



Et c'est ainsi que naquit Funko Pop! Blitz (v1.0.0, 128 Mo, iOS 9.0), casse-tête de type match-3, qui est désormais disponible sur l'App Store et le Play Store.



Si vous voulez en voir plus, voici le trailer de cette belle nouveauté :

Funko Pop! Blitz débarque sur iOS et Android

Faites glisser, échangez et associez 3 héros donner vie aux figurines! Collectionnez et jouez avec des personnages emblématiques dans un jeu de puzzle qui célèbre le fan en chacun de nous!



Il y a tellement de Funko Pops! à collectionner et jouer comme Retour vers le Futur, Jurassic Park, Shrek et Kung Fu Panda - pour n'en nommer que quelques-uns!

Chacun de ces personnages apportera un super mouvement au jeu qui affectera le plateau match-3 de différentes manières. Il y aura des événements hebdomadaires qui se concentreront sur un film ou une émission de télévision différents.



Le jeu est disponible gratuitement, mais contient des achats intégrés.

Télécharger le jeu gratuit Funko Pop! Blitz