Apple dépose la marque "iPhone For Life" pour du leasing ?

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

6

Un nouveau dépôt de marque de la part d'Apple a été trouvé. Serait-ce un sujet qui pourrait être prochainement dévoilé au grand public ou au contraire une simple précaution de la part d'Apple sur un "potentiel" sujet futur qui ne pourrait donc jamais voir le jour.

Apple pourrait proposer du leasing d'iPhone ?

En ce jeudi 8 octobre 2020, on apprend qu'Apple aurait fait un dépôt de marque en début d'année. Le nom déposé par le constructeur serait "iPhone For Life". Même si l'on ne sait pas encore pour quel sujet exactement ce nom a été bloqué par la marque à la pomme, les photos nous permettent de se rapprocher de la vérité.

En effet, sur ces photos vous pouvez apercevoir des mentions qui indiquent le paiement d'un iPhone de façon mensuelle et la possibilité de changer "facilement" d'iPhone chaque année. Même si certains revendeurs ou applications pratiquent cette méthode, peut-être qu'Apple compte proposer à l'avenir un paiement mensuel qui vous permet d'obtenir un iPhone et chaque année à la sortie du nouveau modèle, de pouvoir changer.



Pour finir, ce dépôt de marque a été déposée sous les classes internationales 35 et 36 qui signifie :



Classe 35 : Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail fournis via des réseaux de communication comportant des appareils électroniques numériques mobiles portatifs et d'autres appareils électroniques grand public, des logiciels informatiques, des accessoires, des périphériques et des étuis de transport pour les appareils susmentionnés et de la musique préenregistrée; démonstrations de produits fournies dans -magasiner et via des réseaux de communication; informations et conseils en rapport avec ce qui précède; services de stockage et de récupération de données informatisées pour les textes numériques, données, images, audio et vidéo; informations et conseils à cet égard.



Classe 36 : Fourniture de remises en espèces et autres pour l'utilisation de cartes de crédit dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de collecte de fonds de bienfaisance; services de conseils financiers; services de conseils et de conseils financiers; fourniture d'informations financières sur les actions; fournir des informations dans les domaines de l'investissement et de la finance. "



Dites-nous si ce genre de service sous forme de "leasing" pourrait vous intéresser s'il était directement proposé par Apple ou qu'au contraire rien ne vaut l'achat d'un iPhone qui est bien à vous définitivement.

Source