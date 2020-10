Apple TV+ : Dickinson saison 2 le 8 janvier 2021 (renouvellement pour une saison 3)

Julien Russo

Vous avez adoré la première saison de Dickinson et vous n'avez envie que d'une chose c'est de voir la deuxième saison ? Eh bien votre patience va bientôt arrivé à son terme. Apple vient d'annoncer la date de mise en ligne de la seconde partie de Dickinson sur Apple TV+. La série a connu une pause sur le tournage à cause du Covid-19, mais celle-ci a été moins longue que prévu ce qui permet un lancement assez rapide.

Dickinson saison 2 le 8 janvier 2021

Après le succès de la première saison, il était évident que Apple donne les instructions à ses équipes Apple TV+ de tourner une seconde saison pour la série humoristique Dickinson. L'avantage du service de streaming d'Apple, c'est qu'on ose prendre des risques, sans voir véritablement les résultats d'audiences. Une attitude complètement à l'opposé de Netflix qui attend parfois plusieurs mois pour voir si son programme original aura le droit à une suite !

La seconde saison de Dickinson racontera la nouvelle vie de célébrité d'Emily Dickinson. Elle devra s'éloigner de sa vie de littéraire privée pour être placée sous le feu des projecteurs où tout le monde commencera à connaitre le nom "Dickinson".

La nouvelle bande-annonce "Dois-je chercher la gloire ?" est déjà disponible sur YouTube et vous donne quelques images exclusives de ce qui va se passer dans cette nouvelle saison.

Apple a également annoncé le renouvellement de la série pour une troisième saison qui sortira probablement courant l'année 2022. Nous n'avons pour l'instant pas plus d'informations.



Apple TV+ est disponible sur Apple TV, Smart TV Samsung, Boitier Roku, Fire TV d'Amazon, Smart TV LG, Smart TV Vizio et Sony, sur iPhone, iPad, PC et Mac. Vous pouvez profiter de 7 jours d'essai gratuits et au-delà, la facturation de 4,99€/mois s'enclenche automatiquement, mais sans engagement.