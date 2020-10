Com2uS annonce Heroes War: Counterattack, un RPG prometteur

Corentin Ruffin

Les développeurs du studio Com2uS sont de retour, et ce n'est pas pour nous jouer un mauvais tour ! En effet, les Coréens viennent d'annoncer l'arrivée de leur nouveau jeu mobile, et c'est fort prometteur !



Portant le nom de Heroes War: Counterattack, il prend la direction d'un RPG "bourré d'action" qui risque de faire beaucoup parler de lui.



Pour l'occasion, le studio a lancé les précommandes du jeu en Europe, mais a également dévoilé une bande-annonce :

Heroes War: Counterattack, le nouveau jeu signé Com2uS

Heroes War: Counterattack se déroule dans un univers post-apocalyptique où des zombies et des créatures à moitié humaines menacent ce qui reste de l’humanité. Deux factions s’opposent pour prendre le pouvoir : les humains de l’Union des Survivants et les mutants de l’Alliance Harz.

Le jeu est donc disponible en précommande via le site web officiel, et il est possible de s'offrir plusieurs récompenses et bonus à récupérer dans le jeu à sa sortie.



Le plus du jeu ? Son système de combat en tour par tour" hautement dynamique et tactique qui met l’emphase sur le placement des unités et l’utilisation de la rage, qui permet de surprendre l’adversaire avec une contre-attaque explosive quand la jauge est pleine".



Heroes War: Counterattack proposera un mode scénario, du contenu JcE et des affrontements en JcJ.