Déballage d'un clone d'iPhone 12 Pro Max

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

5

Saviez-vous que les iPhone 12 possèdent déjà de fausses copies alors qu'ils n'ont même pas encore été annoncés ? Certaines entreprises chinoises vendent des imitations d'iPhone à 200 dollars en se basant exclusivement sur les rumeurs. Le YouTuber ZolloTech a déballé un iPhone 12 Pro Max avec une fausse version d'iOS 14.

Un iPhone 12 assez réaliste

Chaque année à la sortie de nouveaux iPhone, on retrouve une masse de copies chinoises, même écran, même design ou encore surcouche graphique dans l’OS, cela peut porter à confusion dans l'esprit des consommateurs.

Pressé d'obtenir son nouvel iPhone, un YouTuber a acheté un clone d'iPhone 12 Pro Max qui circule déjà sur les marchés chinois. Dans une vidéo de 8m54, il déballe le smartphone qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans les rumeurs ! On retrouve les quatre capteurs à l'arrière, en effet les indiscrétions affirment depuis plusieurs mois que l'iPhone 12 Pro marquera l'arrivée du capteur LiDAR qu'on retrouve déjà sur les iPad Pro de dernière génération.

En ce qui concerne la prise en main, celle-ci ressemble beaucoup à celle de l'iPhone 5, comme vous pouvez le voir dans la vidéo les contours sont les mêmes que l'ancien smartphone. Les rumeurs l'ont assuré, pour les futurs iPhone 12, Apple fera un retour en arrière avec un design qui se rapprocherait plus de l'ancienne génération d'iPhone qui a rencontré beaucoup de succès.



Après le premier démarrage, on se rend compte que l'imitation d'iOS 14 est plutôt impressionnante, la seule chose qui trahit le smartphone c'est le chargement Android qui montre qu'il ne s'agit pas d'un vrai iPhone 12 Pro Max. Lors de la navigation, l'interface est plutôt rapide, mais manque de fluidité à certains moments, de plus l'animation lors de l'ouverture des applications laisse parfois à désirer...

Dans les réglages de l'appareil, on retrouve un numéro de série, un numéro de modèle et le nom "iPhone 12 Pro Max" accompagné de la version "14.0" ! C'est impressionnant jusqu'où les créateurs de ce clone sont capables d'aller dans leur mensonge. Globalement, les réglages sont exactement les mêmes que sur un vrai iPhone, vous avez le contrôle sur le stockage, les notifications, la confidentialité...

ZolloTech a également testé l'appareil photo, on retrouve toutes les fonctionnalités qu'il y a sur un vrai iPhone avec le mode portrait, les vidéos, la photo, le slowmotion... C'est clairement un copier/coller de A à Z.

Le clone d'iPhone 12 Pro Max possède également la reconnaissance faciale, ZolloTech va la configurer et la tester et... ça fonctionne ! L'iPhone ne va pas se déverrouiller et demander le code quand le YouTuber cache son visage.

Le résultat est donc convaincant, c'est là que l'on peut voir que les copies chinoises peuvent aussi entrer dans les détails et imiter presque à la perfection un modèle d'iPhone qui n'est pas encore sorti. Ce déballage nous permet aussi d'avoir un petit aperçu à quoi pourrait ressembler l'iPhone 12 Pro Max qui sera présenté mardi prochain lors du keynote « Hi, Speed ». On espère quand même qu'il aura un meilleur design et qu'il n'aura pas des lenteurs sur l'interface comme dans la vidéo.