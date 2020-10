Lineweight : le prochain jeu de Cypher Prime bientôt sur iOS

Alban Martin

Après quatre jeux sortis sur iPad entre 2011 et 2014, le studio Cypher Prime n'avait rien proposé sur App Store, à part des mises à jour. Mais la semaine prochaine, Lineweight succèdera à Intake : Be Aggressive.



Pour la première fois, le studio de Philadelphie portera son titre sur iPhone. Regardez le teaser vidéo :

Lineweight arrive sur nos mobiles

En tant que studio indé, Cypher Prime a toujours misé sur son côté artistique pour se démarquer. Chaque jeu est soigneusement pensé, avec une ambiance visuelle et sonore unique. Lineweight n'y échappe pas et ajoute un côté narratif à l'expérience. Le jeu est découpé en 5 chapitres, chacun prenant le parti de jouer sur une émotion humaine particulière.



L'histoire est littéralement guidée par vos mouvements sur l'écran tactile lorsque vous faites glisser votre doigt pour voir les mots, les images et les sons se réunir d'une manière vraiment originale. Cela parait bizarre dit comme ça, mais c'est très prometteur.



Loin des jeux AAA, Lineweight est un puzzle game à découvrir sans faute la semaine prochaine. Prévoyez 5,49€ pour lancer le téléchargement sur App Store.

