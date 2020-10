Sorties jeux : 9th Dawn III, Funko Pop! Blitz, Hot Wheels Unlimited

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Aujourd'hui 14 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement 9th Dawn III, Funko Pop! Blitz.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Sword Master Story (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.5, 403 Mo, iOS 11.0, SuperPlanet) Vous, le seul et unique Maître de l'épée dans ce monde,

combattez pour la paix après la trahison de l'empire.

Rassemblez des alliés pour vous aider et unissez vos forces pour des aventures et des batailles sans fin!



Avec une attaque très rapide et des compétences incroyables données par la double-lame,

Profitez d'un RPG d'action qui ne devient jamais ennuyeux! Télécharger le jeu gratuit Sword Master Story





Neros Adventure World (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1, 690 Mo, iOS 12.0, HN-Development) Nero's adventure world est un jeu de plateforme unique avec de nombreux mondes et niveaux difficiles, des ennemis uniques et des parchemins cachés!



Trouvez les parchemins, sautez et courez pour collecter les pierres précieuses et frayez-vous un chemin à travers des pièges difficiles et vaincre tous les ennemis et monstres.



Comment jouer au monde d'aventure de Nero:

+ Utilisez les boutons pour sauter, bouger et tirer.

+ tirer pour tuer l'ennemi.

+ Prenez des potions pour gagner des super pouvoirs pour vaincre tous les monstres.

+ Collectez toutes les gemmes pour acheter des articles supplémentaires dans le magasin. Télécharger le jeu gratuit Neros Adventure World





Mystic Diary 3 - Objets Cachés (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 88 Mo, iOS 8.2, Stanislav Demakov) Votre frère Gustav, particulièrement instable, cherche à invoquer les puissances de la magie et a fait de son château l'épicentre d'énergies sombres. D'infâmes spectres cherchent à dominer l'humanité et à détruire le monde. Retrouvez Gustav et récupérez toutes les pages du grimoire avant qu'il ne soit trop tard !



- Retrouvez les pages d'un grimoire !

- Déjouez les plans sinistres de votre frère !

- Arrêtez la magie noire à temps ! Télécharger le jeu gratuit Mystic Diary 3 - Objets Cachés





Masketeers : Idle Has Fallen (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.5, 547 Mo, iOS 9.0, Appxplore (iCandy)) Entrez dans le monde des Masketeers, où des héros portant des masques mystérieux prennent position contre les démons intérieurs de la société.



Doté d'une fonction de correspondance d'orbe, Masketeers repousse les limites des jeux inactifs pour créer une expérience familière mais rafraîchissante. Entrez dans la bataille contre les Wraiths pour explorer de nouveaux talents et stratégies. Découvrez des runes et des reliques en cours de route, et recevez même les bénédictions de gardiens avec des alliés magiques.



Ne soyez pas pris au piège dans les ténèbres, embrassez vos pouvoirs et foncez vers la victoire - un orbe à la fois.



Un jeu de RPG avec des graphismes superbes et de nombreuses heures de jeu. Télécharger le jeu gratuit Masketeers : Idle Has Fallen





Golf N Bloom (Jeu, Sports / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.5, 29 Mo, iOS 9.0, Popa Radu) Le golf n'a jamais été aussi artistique.



Visez et tirez pour faire fleurir l'art!

Trouvez la bonne trajectoire et frappez une fleur en un coup!



Un jeu de golf qui ne comporte pas de trous, mais des fleurs... Télécharger le jeu gratuit Golf N Bloom





Galactic Sumo (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.0, 43 Mo, iOS 11.0, Potato Toot LLC) Nous avons tous rêvé de devenir un yokozuna et de vivre comme un dieu parmi de simples mortels, n'est-ce pas? C'est maintenant votre chance d'avoir un avant-goût de cette belle vie. Galactic Sumo est là pour faire de vos fantasmes de sumo une réalité!



Célébrez votre kimarite. Êtes-vous favorable à l'oshi? ou yori? ou peut-être que tsuki est plus votre style? Imaginez frapper, pousser, tirer et jeter votre adversaire hors du dojo. Vous êtes le maître du ring.



Un jeu de sumos déjanté ! Télécharger le jeu gratuit Galactic Sumo





Funko Pop! Blitz (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.0, 128 Mo, iOS 9.0, N3TWORK Inc.) Faites glisser, échangez et associez 3 héros donner vie aux figurines! Collectionnez et jouez avec des personnages emblématiques dans un jeu de puzzle qui célèbre le fan en chacun de nous!



Il y a tellement de Funko Pops! à collectionner et jouer comme Retour vers le Futur, Jurassic Park, Shrek et Kung Fu Panda - pour n'en nommer que quelques-uns!



Télécharger le jeu gratuit Funko Pop! Blitz





Fe@rless (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v2.4, 347 Mo, iOS 10.0, unanimousgames) Le jeu Fearless est un runner sans fin qui vous met dans un voyage passionnant!



Balayez vers le haut pour sauter, glissez vers le bas pour faire glisser, balayez vers la gauche et la droite pour vous déplacer latéralement, appuyez deux fois pour utiliser votre pouvoir spécial. Évitez les obstacles et gardez une longueur d'avance sur les soldats qui vous poursuivent, pour faire la course la plus longue possible. Ne le laissez pas vous attraper. Télécharger le jeu gratuit Fe@rless





Elly and the Ruby Atlas (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.21, 519 Mo, iOS 10.0, ASSIST Software SRL) Elly and the Ruby Atlas est un RPG d'aventure OFFLINE GRATUIT qui vous met dans la peau d'un explorateur de l'ère des pirates. Vous incarnez Elly, le jeune capitaine d'une caraque, qui doit échanger et se battre pour traduire en justice un vil pirate et récupérer un précieux héritage familial. Voyagez dans des dizaines de villes, échangez des biens et des ressources de valeur, battez des ennemis, améliorez et personnalisez votre navire et votre équipement! Le monde est à vous à découvrir! Télécharger le jeu gratuit Elly and the Ruby Atlas





BeanKind by Ketnipz (Jeu, Style de vie, iPhone / iPad, v1.0.3, 250 Mo, iOS 13.0, Frosty Pop) Le studio Frosty Pop s'est fait connaître grâce à des titres comme Le Grand Plongeon, Deck 'Em! ou encore Puff. Les développeurs reviennent avec une nouvelle idée, quelque peu spéciale : un nouveau projet du nom de Beankind et qui a été créé en collaboration avec le célèbre artiste Instagram et star des médias sociaux Harry Hambley, mieux connu sous le nom de Ketnipz.



Celui-ci s'est notamment fait découvrir grâce à ses bandes dessinées mettant en vedette son personnage extrêmement adorable, The Bean, qui cherche à répandre des messages positifs dans le monde entier.



C'est pour cela que Frosty Pop et Ketnipz voulaient créer quelque chose de «doux, gentil et plein de positivité» qui puisse aider à surmonter les épreuves de cette année 2020.



On parle donc d'un jeu de clicker dont le but est d'envoyer des "Love Taps" dans le monde en appuyant simplement sur votre écran avec pour objectif d'atteindre les 43 billions. Télécharger le jeu gratuit BeanKind by Ketnipz





Action Taimanin (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.0.15, 1,5 Go, iOS 13.0, GREMORY GAMES INC.) Tokyo. La ville démoniaque, en proie aux démons des royaumes sombres.

L'ancienne règle a interdit aux démons d'interférer avec les humains, mais avec la sombre descente de l'humanité, le pacte est maintenant de l'histoire ancienne, et les syndicats perfides tissent le crime et le chaos à travers le monde.



Afin de protéger la nation, le gouvernement japonais a mis en place une force spéciale, composé de ninjas qui, avec leur puissance et leurs compétences, peuvent lutter contre l'invasion démoniaque.



Le monde les connaîtra ... comme les taimanins.





Un jeu de combat 3D aux sublimes graphismes. Télécharger le jeu gratuit Action Taimanin





Nouveaux jeux payants iOS :

9th Dawn III (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.13, 574 Mo, iOS 11.0, Valorware LTD) 9th Dawn III: Shadow of Erthil démarre lorsqu'on vous demande d'enquêter sur des observations mystérieuses et fantomatiques autour du lac d'Elmson, vous partez en exploration sur les terres de Cedaltia pour découvrir la vérité. À votre arrivée, vous entendez des rumeurs sur un roi indigne de confiance. En empruntant le chemin de l'Élu, vous vous rendez au château de Lorwyck pour affronter un ennemi puissant - traversant d'anciennes forteresses, de donjons sombres, des marécages périlleux et plus encore.



Équipez votre meilleur équipement et aventurez-vous à travers les champs d'Ashwick, les régions enneigées de Halstom, les forêts denses de Vlak, les vastes profondeurs d'immenses donjons et les périlleuses montagnes creuses du mépris dans une quête épique pour découvrir les secrets d'une mystérieuse force maléfique...



Télécharger 9th Dawn III à 10,99 €





112 Operator (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 555 Mo, iOS 13.0, Games Operators) irigez les services d’urgence de la ville de votre choix ! Prenez des appels et dépêchez des équipes de secours. Gérez des situations délicates dépendant désormais de la météo, du terrain et de la circulation. Aidez les habitants face aux catastrophes naturelles et améliorez-vous jour après jour ! Télécharger 112 Operator à 10,99 €





Millie and Molly (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 52 Mo, iOS 11.0, Carleton Handley) Millie and Molly est un jeu de plateforme de puzzle facile à apprendre et difficile à poser! Pouvez-vous aider les sœurs à grimper, à pousser et à se frayer un chemin à travers 100 niveaux pour vaincre les monstres malveillants?



Avec des graphismes et de la musique d'inspiration rétro dans cinq zones thématiques, Millie et Molly vous emmèneront dans une aventure pas comme les autres. De plus, sans publicité, sans compteur de vie et sans minuterie, vous ne sera face à aucun stress. Si vous faites une erreur, utilisez simplement la fonction de rembobinage pour essayer autre chose! Télécharger Millie and Molly à 3,49 €





Hot Wheels Unlimited (v2.0, 461 Mo, iOS 9.0)

Prépare-toi à foncer pied au plancher dans les îles de Hot Wheels™ ! Ici, on conduit de super voitures, on relève des défis de dingue et on crée les circuits les plus cool ! Parcours Hot Wheels™ City et mets tes talents à l'épreuve lors de super défis de puzzle et de course. À court de défis ? Rends-toi au festival Course en kit où tu pourras créer tes propres méga-circuits et affronter tes amis !

Donne libre cours à ton imagination avec le créateur de circuit Hot Wheels™ ultime sur mobile ! Donne vie aux circuits de course les plus fous remplis de loopings délirants, de boosters puissants et de rampes épiques. Oseras-tu remplir tes circuits de monstrueux Némésis ? Esquive les coups du Gorille et les crocs du Requin !

Télécharger l'app gratuite Hot Wheels Unlimited